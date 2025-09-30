دستگیری ۱۵ متهم تحت تعقیب در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا كهساري اظهار کرد: در اجراي طرح شناسايي متهمان تحت تعقيب، دستگيري اين افراد قانون گريز در دستور كار پليس هاي تخصصي و ماموران انتظامي گنبدكاووس قرار گرفت.

وي افزود : ماموران طي ۲۴ ساعت گذشته طي چندين عمليات پليسي ۱۵ متهم تحت تعقيب قضائي و انتظامي را در اين شهرستان شناسايي و دستگير کردند.

جانشين فرمانده انتظامي گنبدكاووس گفت: برخورد قاطع و قانوني با مخلان نظم و امنيت عمومي، متهمان تحت تعقيب قضائي و انتظامي بصورت ويژه از اولويت برنامه هاي پليس در اين شهرستان است.