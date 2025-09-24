به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار کرد: ماموران گشت ویژه پلیس آگاهی گلستان حین گشت زنی در محور شهرستان گرگان و آق قلا متوجه یک دستگاه خودروی پراید هاچ بک سفید رنگ شده که بطور مشکوکی توسط سرنشین‌های یک دستگاه خودروی پژو مشکی رنگ در حال یدک و جابه‌جایی بودند.

وی افزود: طی استعلام بعمل آمده از سیستم خودروهای تحت تعقیب پلیس آگاهی فراجا مشخص شد که دارای سابقه سرقت است.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان گفت: بلافاصله خودروی سارقین متوقف و سه سارقی که دارای سابقه سرقت بوده‌اند دستگیر و پس از انتقال به پلیس آگاهی خودروی مکشوفه تحویل مالباخته شد.