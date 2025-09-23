حسینی: فرهنگ دفاع مقدس راهبردی برای مقابله با تهدیدات دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر حسینی صبح سه شنبه در نشست تبیینی ویژه هفته دفاع مقدس که با حضور کارکنان ادارهکل ثبت احوال کردستان برگزار شد، به مرور وقایع آغاز جنگ تحمیلی پرداخت و اظهار کرد: انقلاب اسلامی هنوز به تازگی پیروزی خود را جشن گرفته بود که دشمنان کشور با حمایت آشکار مالی، نظامی و اطلاعاتی، صدام را برای حمله به ایران تحریک کردند.
وی افزود: رژیم بعثی عراق که سالها در آرزوی قدرتطلبی بود، با حمایت کشورهای غربی و برخی همسایگان عرب، جنگ گستردهای را علیه ایران آغاز کرد. این تجاوز که با دلارهای نفتی و تسلیحات پیشرفته همراه بود، هدفش شکست ملت ایران و در هم شکستن انقلاب اسلامی بود.
حسینی با اشاره به جنایتهای صدام و سیاستهای سرکوبگرانه او گفت: صدام نه تنها به ملت ایران، بلکه به مردم کشور خود نیز رحم نمیکرد و قتلعامهای گستردهای که انجام داد، به خوبی نشاندهنده بیرحمی این دیکتاتور بود اما با این حال، ملت ایران با دست خالی و تنها با ایمان و اتحاد در برابر چنین دشمنی ایستادگی کردند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان ادامه داد: در شرایطی که صدام با حمایتهای جهانی وارد جنگ شده بود، مردم ایران با ایمان و باور دینی خود در جبههها حضور یافتند و خانوادهها با کمترین امکانات، جبههها را پشتیبانی میکردند و این همبستگی و مشارکت عمومی بود که باعث شکست دشمن شد.
وی همچنین به نقش فرهنگ ایثار و ولایتپذیری در پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس نشان داد که موفقیت در هر عرصهای، به ویژه در برابر تهدیدات خارجی، در گرو پیوند عمیق مردم با ولایت و روحیه فداکاری و ایثار است. این فرهنگ اگر امروز نیز زنده نگه داشته شود، میتواند کشور را در برابر هر تهدیدی بیمه کند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه شرایط مدیریتی دوران دفاع مقدس با وضعیت کنونی اشاره کرد و گفت: فرماندهان جبههها در آن زمان با سادهزیستی و روحیه جهادی کار میکردند، اما امروز شاهد اشرافیگری، فساد مالی و اختلاس در برخی مدیریتها هستیم. اگر این وضعیت اصلاح نشود، به جامعه ضربه خواهد زد.
وی افزود: شهیدان دفاع مقدس نه تنها فرماندهان نظامی بودند، بلکه الگوهای مدیریتی و اخلاقی برجستهای نیز به شمار میرفتند و آنان نشان دادند که میتوان در سختترین شرایط با اعتماد به خدا، توکل و اخلاص، بر دشمن خارجی پیروز شد و دلهای مردم را نیز با خود همراه کرد.
در پایان، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان بر ضرورت زنده نگهداشتن فرهنگ دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: امروز کشور درگیر جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و فشارهای اقتصادی است. همانطور که روحیه دفاع مقدس در برابر تجاوز صدام پیروز شد، اکنون نیز این روحیه میتواند عامل اصلی پیشرفت، عدالتخواهی و مقابله با فساد باشد.
نظر شما