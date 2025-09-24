  1. استانها
صالحی: بنیاد مسکن اجرای طرح‌های هادی روستایی را با جدیت دنبال می‌کند

رشت- رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به بررسی مشکلات پیمانکاران مسکن روستایی گفت: بنیاد مسکن اجرای طرح‌های هادی روستایی را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی شامگاه چهارشنبه در نشستی مشترک با استاندار گیلان، به تشریح اقدامات این سازمان در حوزه مسکن روستایی پرداخت و گفت: گیلان به‌عنوان الگویی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های مسکن روستایی در سطح کشور است.

صالحی با اشاره به ساختار جمعیتی و جایگاه ویژه گیلان در کشاورزی گفت: گیلان به دلیل ویژگی‌های خاص خود می‌تواند نمونه‌ای موفق در اجرای طرح‌های هادی روستایی باشد.

وی افزود: بنیاد مسکن اجرای این طرح‌ها را با جدیت دنبال می‌کند و در کنار آن، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای دهک‌های اول تا چهارم درآمدی طراحی شده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور درباره ابزارهای حمایتی توضیح داد: تسهیلات قرض‌الحسنه، وام‌های کم‌بهره و مدل‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به اقشار محروم در خانه‌دار شدن کمک کنند.

وی با اشاره به تعامل گسترده با استانداری و دستگاه‌های استانی اظهار داشت: ما آماده‌ایم زمین‌های مناسب در روستاها و برخی شهرهای استان را برای اجرای پروژه‌های مسکن محرومان اختصاص دهیم.

صالحی همچنین اعلام کرد: بخشی از سهمیه ۵۰ هزار واحد مسکونی مسکن محرومان در چارچوب توافق‌های ملی به استان گیلان اختصاص خواهد یافت.

رئیس بنیاد مسکن کشور به مشکلات پیمانکاران در زمینه دریافت مطالبات و طولانی شدن روند تعدیل قراردادها اشاره کرد و گفت: اگر نقدینگی به موقع در اختیار پیمانکاران قرار گیرد، پروژه‌ها سریع‌تر تکمیل و هزینه‌ها برای دولت و مردم کاهش می‌یابد.

در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت هماهنگی میان استانداری گیلان، بنیاد مسکن و سایر نهادهای مرتبط برای تسریع اجرای پروژه‌ها، رفع موانع قانونی و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کردند.

