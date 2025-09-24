به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی شامگاه چهارشنبه در نشستی مشترک با استاندار گیلان، به تشریح اقدامات این سازمان در حوزه مسکن روستایی پرداخت و گفت: گیلان بهعنوان الگویی مناسب برای برنامهریزیهای مسکن روستایی در سطح کشور است.
صالحی با اشاره به ساختار جمعیتی و جایگاه ویژه گیلان در کشاورزی گفت: گیلان به دلیل ویژگیهای خاص خود میتواند نمونهای موفق در اجرای طرحهای هادی روستایی باشد.
وی افزود: بنیاد مسکن اجرای این طرحها را با جدیت دنبال میکند و در کنار آن، بستههای حمایتی ویژهای برای دهکهای اول تا چهارم درآمدی طراحی شده است.
رئیس بنیاد مسکن کشور درباره ابزارهای حمایتی توضیح داد: تسهیلات قرضالحسنه، وامهای کمبهره و مدلهایی مانند اجاره به شرط تملیک از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند به اقشار محروم در خانهدار شدن کمک کنند.
وی با اشاره به تعامل گسترده با استانداری و دستگاههای استانی اظهار داشت: ما آمادهایم زمینهای مناسب در روستاها و برخی شهرهای استان را برای اجرای پروژههای مسکن محرومان اختصاص دهیم.
صالحی همچنین اعلام کرد: بخشی از سهمیه ۵۰ هزار واحد مسکونی مسکن محرومان در چارچوب توافقهای ملی به استان گیلان اختصاص خواهد یافت.
رئیس بنیاد مسکن کشور به مشکلات پیمانکاران در زمینه دریافت مطالبات و طولانی شدن روند تعدیل قراردادها اشاره کرد و گفت: اگر نقدینگی به موقع در اختیار پیمانکاران قرار گیرد، پروژهها سریعتر تکمیل و هزینهها برای دولت و مردم کاهش مییابد.
در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت هماهنگی میان استانداری گیلان، بنیاد مسکن و سایر نهادهای مرتبط برای تسریع اجرای پروژهها، رفع موانع قانونی و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کردند.
نظر شما