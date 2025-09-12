۱۲۰۰ هکتار زمین روستایی در دولت چهاردهم تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص تازه‌ترین وضعیت واگذاری زمین روستایی به متقاضیان که توسط بنیاد مسکن در حال انجام است توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بنیاد مسکن بر اساس قوانین بالادستی (قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت) ملزم به تأمین یک میلیون قطعه زمین به متقاضیان در روستاها بوده است.

صالحی افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۵۳۴ هزار و ۳۷۱ قطعه زمین در مجموع به مساحت ۱۶ هزار و ۸۵۰ هکتار آماده واگذاری تأمین کرده است که در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نیز ثبت شده است.

وی در بیان عملکرد بنیاد برای تأمین زمین در یک سال دولت چهاردهم توضیح داد: از بیش از ۱۶ هزار هکتار زمین، ۱۵ هزار و ۶۱۰ هکتار در قالب ۴۹۸ هزار و ۶۹۵ قطعه در دولت قبل و ۱۲۰۰ هکتار در قالب ۳۵ هزار و ۷۶۷ قطعه در دولت چهاردهم تأمین شده است.

صالحی ادامه داد: این قطعات آماده واگذاری است و تعداد واگذار شده در نهضت ملی و جوانی جمعیت مجموعاً ۱۲ هزار و ۴۲۶ قطعه است که ۱۰ هزار و ۱۴۵ قطعه در دولت قبل و ۲ هزار و ۲۸۱ قطعه در دولت چهاردهم واگذار شده است.