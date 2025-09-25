به گزارش خبرگزاری مهر، «صباح الخالد الصباح‌» ولیعهد کویت طی سخنانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: اجرای اصلاحات در شورای امنیت به منظور تحکیم اصول عدالت، شفافیت و عدم وجود استانداردهای دوگانه، ضروری است.

وی افزود: ما تجاوز وحشیانه اسرائیل علیه کشور برادر قطر را محکوم می‌کنیم؛ منطقه ما اخیراً شاهد تشدید تنش‌های نظامی خطرناک و گسترش دامنه درگیری بود؛ امری که پیش از این درباره خطرات و عواقب آن بر امنیت و ثبات منطقه هشدار داده بودیم.

ولیعهد کویت ادامه داد: کویت بار دیگر بر همبستگی کامل با قطر تأکید و اعلام می‌کند که هر گونه تهدید یا تجاوز علیه هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تهدیدی مستقیم علیه همه کشورهای عضو این شورا است.

الصباح تأکید کرد: آنچه از حدود دو سال پیش در نوار غزه در حال رخ دادن است، اجرای عینی نسل‌کشی در نتیجه استانداردهای دوگانه در اجرای قوانین بین‌المللی است؛ ما از تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه قدردانی می‌کنیم و تجاوزات اسرائیل علیه نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین را محکوم می‌کنیم و خواهان پایان فوری این تجاوزات و اجازه برای ورود کمک‌های بشردوستانه هستیم.

ولیعهد کویت ادامه داد: دولت کویت بر پایبندی به حمایت از آن روا (آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی) و مخالفت قاطع با سیاست شهرک‌سازی و کوچاندن اجباری فلسطینیان تأکید می‌کند؛ ما از اقدامات تعدادی از کشورها مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین قدردانی و بر ضرورت برداشتن گام‌های مشابه از سوی سایر کشورها تأکید می‌کنیم.