به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نوبخت در نشست هماهنگی برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری اظهار داشت: هر همایش و گردهمایی زمانی میتواند بهعنوان نقطه عطفی در توسعه منطقهای مطرح شود که رویکردی کاربردی، علمی و نتیجهمحور داشته باشد.
وی افزود: این همایش باید فراتر از یک نشست اداری و تشریفاتی، به بستری برای وفاق، اتحاد، همدلی و همافزایی میان مدیران، سرمایهگذاران، کارآفرینان، دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی تبدیل شود؛ همایشی که علاوه بر معرفی ظرفیتهای شهرستان، موجب شکلگیری اعتماد، افزایش تعاملات و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در آینده گردد.
فرماندار ساری با بیان اینکه آینده اقتصادی ایران و مازندران نیازمند نگاههای نو و توسعهمحور است، گفت: برگزاری این همایش باید همزمان زمینهساز رویکردی خلاق در تولید، تجارت، سرمایهگذاری و حتی در مدیریت اقتصادی باشد.
وی با تأکید بر لزوم شفافیت در معرفی پروژهها تصریح کرد: طرحها و پروژههایی که به سرمایهگذاران ارائه میشوند باید واقعی، اجرایی و آماده بهرهبرداری باشند، نه اینکه در سطح ایده باقی بمانند یا نیازمند سالها پیگیری باشند. این موضوع در جلب اعتماد سرمایهگذاران اهمیت ویژهای دارد.
نوبخت همچنین تعامل بخش خصوصی با نظام بانکی را از الزامات کلیدی توسعه اقتصادی دانست و افزود: اگر هماهنگی و همافزایی بانکها با فعالان بخش خصوصی محقق شود، مسیر توسعه روانتر و سریعتر خواهد شد و دولت نیز نقش پشتیبان و تسهیلگر را ایفا میکند.
وی در ادامه به برنامهریزیهای انجامشده برای معرفی ظرفیتها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۸ فرصت سرمایهگذاری مشخص و آماده ارائه به سرمایهگذاران شده است و سایر دستگاههای اجرایی نیز باید بدون تأخیر، فرصتهای جدید را شناسایی و معرفی کنند.
فرماندار مرکز استان در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این همایش، ایجاد اعتماد، جذب سرمایه و زمینهسازی برای توسعه پایدار شهرستان ساری است.
نظر شما