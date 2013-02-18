55 بسته سرمایه گذاری در حوزه گردشگری گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسب شرکت در سومین نمایشگاه و همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تهران افزود: همچنین روستاهای هدف گردشگری و جاذبه های طبیعی و تاریخی و صنایع دستی استان گلستان، در این نمایشگاه معرفی شده و شرکت های سرمایه گذاری، شرکت تعاونی های فعال صنایع دستی در امر صادرات حضور فعالی دراین نمایشگاه بین المللی خواهند داشت.

وی با اشاره به افتتاح این نمایشگاه و همایش بین المللی با حضور رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و معاون رئیس جمهور گفت: نظر به وجود فرصت های مناسب سرمایه گذاری درحوزه های مختلف گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی دراستان گلستان و اهمیت معرفی این توانمندی های سرمایه گذاری، حضور فعال در این نمایشگاه و همایش بین المللی ضروری است.

وي با تاکيد بر اين که امروز شاهد توسعه و رونق همه جانبه سرمايه گذاري در صنعت گردشگري استان هستيم، افزود: در تمام نقاط استان گلستان، سرمايه گذاري هاي گردشگري کلان و خوبي در حال اجرا است که بايد آن ها را در معرض ديد و قضاوت قرار دهيم.

عباسی ادامه داد: همان گونه که طي سال هاي اخير با اثبات گردشگر پذير بودن استان توانستيم سرمايه گذاران بسياري را به اين منطقه جذب کنيم، با نمايش سرمايه گذاري هاي خوب و موفق انجام گرفته نيز مي توانيم اين حوزه را در گلستان گسترش دهيم.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اين همايش را فرصت خوبي براي جلب نظر مشارکت کنندگان و سرمايه گذاران جديد خواند و گفت: نمايش توسعه چشمگير تاسيسات گردشگري در تمامي شهرها، روستاهاي هدف و مناطق نمونه گردشگري اين استان مي تواند نظر مثبت و اعتماد بسياري از علاقه مندان به سرمايه گذاري را جلب کند.

عباسی درادامه اذعان داشت: نشست های تخصصی سرمایه گذاری نیز دراین همایش در3 حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار خواهد شد و فرصت های سرمایه گذاری این استان دراین نشست ها بیش از پیش معرفی می گردد.

وی در ادامه با اشاره به حضور سرمایه گذاران داخلی وخارجی دراین نمایشگاه و همایش، این فرصت را جهت معرفی هر چه بهتر مناطق قابل واگذاری به سرمایه گذاران و ارائه به آن ها مغتنم دانست و خاطرنشان کرد: در اين همايش علاوه بر سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي، شهرداري ها و نمايندگان بانک ها و دستگاه هاي اداري مرتبط نيز حضور خواهند یافت.

وی حضور بانک های عامل ارائه کننده تسهیلات به سرمایه گذاران را دراین نمایشگاه، در آشنایی سرمایه گذاران با فرصت های سرمایه گذاری این استان موثر عنوان کرد.

عباسی خاطر نشان کرد: 55 بسته سرمایه گذاری در این استان به فارسی و انگلیسی و فرم های ستاد سرمایه گذاری شامل ( unido,summary ,sheet)به فارسی و انگلیسی تهیه شده و مقدمات واگذاری مناطق نمونه به سرمایه گذاران آماده و وارد سایت کشور شده و کلیه سرمایه گذاران دنیا به این بسته ها و فرم ها دسترسی دارند.

نمایشگاه و همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری از 16 لغایت 18 اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.