ه گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی در نشست اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شهرکرد با نماینده محترم ولی‌فقیه در استان، امام جمعه شهرکرد و استاندار چهارمحال‌وبختیاری، اظهار کرد: رهنمودها و نصایح ارزشمند حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی همواره سرلوحه فعالیت‌های مجموعه مدیریت شهری قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی استان، افزود: رفع معضلات ترافیکی و پیشبرد طرح‌های عمرانی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی در شهرکرد نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه‌جانبه نهادهای مسئول است.

ایزدی با تأکید بر اهمیت ساخت‌وساز در ایجاد اشتغال پایدار، تصریح کرد: ابلاغ طرح جامع شهری با هدف جذب کمک‌های دولتی و ساماندهی مسائل عمرانی، ترافیکی، شهرسازی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که این امر نقش مؤثری در رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی و عمران شهری دارد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت‌های نماینده محترم ولی‌فقیه و امام جمعه شهرکرد می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای مدیریت شهری در مسیر توسعه همه‌جانبه شهر باشد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به ظرفیت‌های مرکز استان، گفت: با همدلی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای ارتقای سطح رفاه شهروندان و توسعه شهرکرد به عنوان مرکز تعاملات استان برداشت.

ایزدی در پایان تأکید کرد: از استاندار محترم و مسئولان دستگاه قضائی انتظار می‌رود با عوامل بازدارنده توسعه شهرکرد برخورد جدی صورت گیرد؛ چرا که پیامدهای سو مدیریت‌ها مستقیماً متوجه مردم خواهد بود.

گفتنی است در این نشست، موضوعاتی چون توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی مرکز استان، اهتمام بیشتر مدیران به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری، خدماتی و اجتماعی، همچنین رسیدگی به مشکلات شهروندان و وضعیت تملک زمین‌های سنددار شهرداری توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.