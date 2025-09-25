رضا جوروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس، پزشکان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور در روستای هفتچشمه، اردوی جهادی یکروزهای را برگزار کردند و خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، زنان و زایمان، ارتوپدی، داخلی، چشمپزشکی و دارویی را به مردم این منطقه ارائه دادند.
رئیس مرکز مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، با اشاره به اهمیت این حرکت جهادی گفت: این اردوی تخصصی با هدف خدمترسانی به مناطق محروم و کمبرخوردار استان برگزار شد و پزشکان بسیجی با روحیه ایثارگرانه در کنار مردم بودند تا مشکلات درمانی مردم را درمان کنند.
وی افزود: در این برنامه، واحد داروخانه نیز فعال بود و داروهای تجویز شده توسط پزشکان بهصورت کاملاً رایگان در اختیار بیماران قرار گرفت.
جوروند همچنین از اجرای طرح «لبخند برکت» بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای بسیج جامعه پزشکی در حوزه دندانپزشکی یاد کرد و گفت: این طرح تاکنون در سه نوبت اجرا شده و تا پایان سال جاری، ۹ نوبت دیگر نیز در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد.
وی گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۱۲ تیم چند تخصصی شامل دندانپزشکی، آزمایشگاه، اطفال، ارتوپدی، داخلی، زنان و چشمپزشکی به مناطق دوردست و محروم استان اعزام خواهند شد تا خدمات رایگان درمانی را به مردم ارائه دهند.
