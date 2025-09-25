حجتالاسلام والمسلمین مفید سهرابی، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این هفته را فرصتی مهم و ارزشمند برای بازخوانی عظمت و شکوه انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد که مقاومت ملت ایران در برابر متجاوزان موجب حفظ عزت و امنیت کشور شده است.
هفته دفاع مقدس؛ یادآور ایستادگی و فداکاری ملت ایران
وی با اشاره به جایگاه والای هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی و مقاومت جانانه ملت ایران در برابر متجاوزان است و فرصتی مغتنم برای پاسداشت فداکاریهای شهدا، جانبازان و ایثارگران و تأکید بر ادامه روحیه مقاومت جهت حفظ عزت و امنیت کشور است.
حجتالاسلام سهرابی درباره دلایل شروع جنگ تحمیلی بیان کرد: ضعفهای داخلی کشور، مدیریت ضعیف و ناهماهنگی در رأس فرماندهی، به ویژه نقش مخرب بنیصدر، از عوامل مهم تضعیف توان دفاعی و فراهم شدن بستر حمله دشمن بودند. این ضعفها زمینهساز حمله رژیم بعث عراق شد.
عظمت انقلاب اسلامی ریشه اصلی هجوم دشمنان
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب تصریح کرد: علت اصلی و ریشهای حمله به ایران، عظمت و ابهت انقلاب اسلامی بود که قدرتهای استکباری از گسترش آن ترسیده و با تحریک و حمایت رژیم بعث عراق، جنگ هشت ساله را علیه ایران آغاز کردند. همچنین رژیم صهیونیستی نیز در جنگ ۱۲ روزه نقشی نیابتی ایفا کرد، اما همه این نقشهها با شکست مواجه شد.
دفاع مقدس گنجینه بیپایان ارزشها و میراث جاودانی ملت ایران
وی در ادامه افزود: هفته دفاع مقدس گنجینهای بیپایان از ارزشهای بهروز شده را در اختیار ملت ایران قرار داده است. ملت ایران با این گنجینه میتواند تاریخ خود را بسازد و این میراث جاودانی را که توسط شهدا، مجاهدان و سرداران شهید به ما سپرده شده، با افتخار ادامه دهد.
نقش جوانان و فرهنگ مقاومت در شرایط کنونی
حجتالاسلام سهرابی در پایان به سخنان رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: فضای کنونی نه جنگ است و نه صلح، بلکه باید با کار و تلاش پیش رفت. تا اینجا با اعتماد به جوانان و استعدادهای نسل جدید حرکت کردهایم و این راه را با قوت ادامه خواهیم داد. اکنون که دانشگاهها، مدارس و حوزههای علمیه بازگشایی شدهاند، همه ما باید به فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس بازگردیم چرا که این فرهنگ، کلید موفقیت و حفظ امنیت کشور است.
