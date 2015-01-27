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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲

منصوری خبر داد:

تولید بیش از ۸۴۰۰ تن آفتابگردان در استان کرمانشاه

تولید بیش از ۸۴۰۰ تن آفتابگردان در استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تولید بیش از ۸۴۰۰ تن آفتابگردان، طی سال زراعی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه، علی اشرف منصوری اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۸ هزار و ۴۲۹ تن آفتابگردان در استان کرمانشاه تولید شده که با توجه به پتانسيل بالقوه كشاورزی در منطقه، سطح زير كشت این محصول در استان افزايش خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به اقليم مناسب، پايداري خاك، آب كافی و سازگاری بالای گياه آفتابگردان در منطقه می توان با افزايش توليد تخمه‌ آفتابگردان آجيلی و روغنی، جايگاه استان را در توسعه كشاورزی كشور ارتقاء بخشيد.

منصوری با اشاره به اینکه در سال زراعی جاري به طور میانگین از هرهکتار ۱تن و ۹۱۲ كيلوگرم آفتابگردان برداشت شده تصريح كرد: ۴ هزار و ۴۰۷ هكتار از اراضی استان در سالجاری به کشت آفتابگردان اختصاص یافته بود كه همه آنها آبي بوده و از این سطح نیز  ۸۴۲۹ تن آفتابگردان برداشت و به بازار مصرف ارائه شده است.

منصوری با بيان اينكه در استان كشت آفتابگردان ديم نداريم، افزود: بيشترين سطح زير كشت آفتابگردان مربوط به شهرستان‌هاي سنقر با ۲هزار و ۲۱ هكتار و شهرستان صحنه با هزار و نهصد هكتار است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه در ادامه به زمان مناسب كشت آفتابگردان اشاره كرد و گفت: آغاز كشت آفتابگردان ۳۰ فروردين بوده و تا ۱۵ ارديبهشت ادامه داشته و برداشت محصول اواخر شهريور است.

منصوري در ادامه گفت: با توجه به رطوبت موجود در خاك و بارندگی های بهاره گياه آفتابگردان تا مرحله ۴ تا ۵ برگي آبياري نياز نداشته و بعد از مرحله حساس ستاره سو و گلدهي ۴ تا ۵ مرتبه آبياري می شود.

منصوری موانع و مشكلات بر سر راه توسعه كشت آفتابگردان را خسارت پرندگان، توسعه علف‌های هرز انگلی، گل جاليز، كمبود هد برداشت، كمبود دستگاه بوجاری و خريد تضمينی بيان كرده و ابراز امیدواری کرد كه با پيگيری های مكرر و برنامه‌اي مدون اين مشكلات رفع شود.

گفتنی است گياه آفتابگردان در تناوب زراعي با گياه گندم، جو و كلزا قرار می گيرد.

کد مطلب 2474965

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