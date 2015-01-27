تولید بیش از ۸۴۰۰ تن آفتابگردان در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه، علی اشرف منصوری اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۸ هزار و ۴۲۹ تن آفتابگردان در استان کرمانشاه تولید شده که با توجه به پتانسيل بالقوه كشاورزی در منطقه، سطح زير كشت این محصول در استان افزايش خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به اقليم مناسب، پايداري خاك، آب كافی و سازگاری بالای گياه آفتابگردان در منطقه می توان با افزايش توليد تخمه‌ آفتابگردان آجيلی و روغنی، جايگاه استان را در توسعه كشاورزی كشور ارتقاء بخشيد.

منصوری با اشاره به اینکه در سال زراعی جاري به طور میانگین از هرهکتار ۱تن و ۹۱۲ كيلوگرم آفتابگردان برداشت شده تصريح كرد: ۴ هزار و ۴۰۷ هكتار از اراضی استان در سالجاری به کشت آفتابگردان اختصاص یافته بود كه همه آنها آبي بوده و از این سطح نیز ۸۴۲۹ تن آفتابگردان برداشت و به بازار مصرف ارائه شده است.

منصوری با بيان اينكه در استان كشت آفتابگردان ديم نداريم، افزود: بيشترين سطح زير كشت آفتابگردان مربوط به شهرستان‌هاي سنقر با ۲هزار و ۲۱ هكتار و شهرستان صحنه با هزار و نهصد هكتار است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه در ادامه به زمان مناسب كشت آفتابگردان اشاره كرد و گفت: آغاز كشت آفتابگردان ۳۰ فروردين بوده و تا ۱۵ ارديبهشت ادامه داشته و برداشت محصول اواخر شهريور است.

منصوري در ادامه گفت: با توجه به رطوبت موجود در خاك و بارندگی های بهاره گياه آفتابگردان تا مرحله ۴ تا ۵ برگي آبياري نياز نداشته و بعد از مرحله حساس ستاره سو و گلدهي ۴ تا ۵ مرتبه آبياري می شود.

منصوری موانع و مشكلات بر سر راه توسعه كشت آفتابگردان را خسارت پرندگان، توسعه علف‌های هرز انگلی، گل جاليز، كمبود هد برداشت، كمبود دستگاه بوجاری و خريد تضمينی بيان كرده و ابراز امیدواری کرد كه با پيگيری های مكرر و برنامه‌اي مدون اين مشكلات رفع شود.

گفتنی است گياه آفتابگردان در تناوب زراعي با گياه گندم، جو و كلزا قرار می گيرد.