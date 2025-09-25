  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

«عبدالحمید شرفی» فرماندار جدید بهارستان شد

بهارستان- مراسم تودیع و معارفه فرماندار بهارستان با حضور مسئولان برگزار شد و طی آن «عبدالحمید شرفی» به‌عنوان فرماندار جدید جایگزین «مراد مرادی کرناچی» شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرماندار بهارستان، صبح پنجشنبه، با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات مراد مرادی کرناچی فرماندار پیشین بهارستان تقدیر شد و طی حکمی از سوی وزارت کشور، عبدالحمید شرفی به‌عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی گردید.

شرفی پیش از این به‌عنوان معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان مشغول به فعالیت بوده و اکنون با حکم جدید، مسئولیت هدایت و مدیریت بهارستان را بر عهده خواهد داشت.

در این آئین، مسئولان استانی ضمن قدردانی از زحمات مرادی کرناچی در دوران مسئولیت، برای فرماندار جدید آرزوی توفیق و موفقیت در خدمت به مردم شهرستان بهارستان کردند.

