کاغذلو: منابع انسانی، ایمان و فرماندهی امام عوامل پیروزی دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار بهارستان اظهار کرد: در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حضور همه‌جانبه مردم از نوجوانان ۱۳ ساله تا رزمندگان ۷۰ ساله و حتی زنان و مادران شهدا، نشان داد که منابع انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی ملت ایران داشتند.

وی با اشاره به ایمان و باورهای دینی مردم به‌عنوان دومین مؤلفه، افزود: مردم ایران با اعتقاد به آیات قرآن و وعده الهی به میدان آمدند و همین ایمان سبب شد تا در برابر دشمن بعثی مقاومت کنند.

به گفته کاغذلو، فرماندهی امام خمینی (ره) و تدابیر حکیمانه ایشان سومین عامل پیروزی بود که مسیر مقاومت و نهایتاً پیروزی ملت ایران را هموار ساخت.

کاغذلو ادامه داد: همان‌گونه که در فتنه ۱۲ روزه اخیر دشمنان تلاش داشتند با ایجاد آشوب کشور را دچار بحران کنند اما هوشیاری مردم این توطئه را خنثی کرد، امروز نیز در جنگ اقتصادی با تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو هستیم و باید با تکیه بر مردم، ایمان و رهبری از این میدان هم سربلند بیرون بیاییم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: به دنبال تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری‌های استاندار تهران، طی ۱۰ ماه گذشته ۱۳۱۰ کلاس درس معادل ۱۱۳ مدرسه در استان تهران احداث شده است و تا پایان سال نیز ۵۰ مدرسه دیگر افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه رتبه استان تهران در سرانه آموزشی از جایگاه بیست‌وهشتم به رتبه بیست‌ویکم ارتقا یافته است، تصریح کرد: شهرستان‌های پرجمعیتی همچون بهارستان با تراکم بیش از ۸۵۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع نیازمند توجه ویژه در حوزه آموزش، بهداشت و درمان هستند.

کاغذلو همچنین از تصویب تغییر ساختار اداری استانداری تهران خبر داد و اظهار داشت: با اجرای الگوی «سی به اضافه یک»، ساختار اداری استان متناسب با جمعیت ۱۴ میلیونی و وظایف گسترده‌تر تقویت خواهد شد تا بتوانیم خدمات مطلوب‌تری در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و درمانی ارائه کنیم.

وی در پایان از تلاش فرمانداران و مدیران شهرستان‌ها قدردانی کرد و گفت: همدلی دستگاه‌ها، همراهی خیرین و ورود صنایع به عرصه مدرسه‌سازی، آینده بهتری را برای استان تهران رقم خواهد زد.