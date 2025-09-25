ارث مادر زمینه آزادی ۷ زندانی غیرعمد یزدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزندان مرحومه ربابه سعدی پور هنزائی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد ضمن بررسی پرونده مددجویان مشمول این ستاد مردمی، مبلغ ۷ میلیارد ریال معادل ۷۰۰ میلیون تومان بخشی از ارثی که از مادرشان به آنها رسیده بود را جهت آزادی ۷ زندانی غیرعمد اهدا کردند.

فرزندان این مرحومه در خصوص این اقدام خداپسندانه گفتند: مادرمان مقداری طلا برای هر کدام از ما به ارث گذاشته بود که بعد از مشورت تمام فرزندان تصمیم گرفتیم تا طلاها را فروخته و مبلغ را جهت آزادی زندانیان غیرعمد به ستاد دیه استان اهدا کنیم تا ثواب این کار خیر به روح مادرمان برسد و با این اقدام چند مادر و پدر از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود بازگردند.

محمدعلی شاه‌حسینی، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان ضمن تقدیر از این اقدام خیرخواهانه گفت: این اقدام نشان داد که یاد و نام نیک والدین می‌تواند پس از سال‌ها همچنان منبع خیر و آزادی برای دیگران باشد و این خانواده یادگار مادرشان را به بهای نفس‌های تازه ۷ زندانی غیرعمد بخشیدند؛ سرچشمه‌ای از محبت که ماندگار خواهد شد.

گفتنی است با اهدای این مبلغ توسط این خانواده نیکوکار زمینه آزادی ۵ مادر و ۲ پدر زندانی که به دلیل بدهی مالی در زندان به سر می‌بردند فراهم شد.