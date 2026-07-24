به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به نزدیک شدن سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: پنجم مردادماه سال ۱۳۵۸ نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیتالله طالقانی در تهران برگزار شد و این مناسبت فرصتی است تا جایگاه و ابعاد مهم نماز جمعه بیشتر برای جامعه تبیین شود.
به گزارش خبرنگار مهر، وی با بیان اینکه شاید در زمینه معرفی ابعاد مختلف نماز جمعه آنگونه که شایسته است اقدام نشده باشد، افزود: لازم است نسل جوان، نوجوانان و خانوادهها بیش از پیش با اهمیت و جایگاه این اجتماع بزرگ عبادی و سیاسی آشنا شوند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه نماز جمعه در آموزههای دینی، تصریح کرد: در دوران حضور پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع)، نماز جمعه از واجبات الهی بوده و در دوران غیبت کبری نیز اگرچه دیدگاههای فقهی درباره آن متفاوت است، اما فضائل و اهمیت این فریضه الهی همچنان به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به آیه شریفه قرآن درباره نماز جمعه، گفت: خداوند متعال در سوره مبارکه جمعه مؤمنان را خطاب قرار داده و هنگام ندای نماز جمعه فرمان میدهد که برای ذکر خدا حرکت کنند و معاملات را کنار بگذارند؛ این نشاندهنده اهمیت ویژه این اجتماع الهی است.
آیتالله غفوری افزود: نماز جمعه علاوه بر اینکه یک عبادت است، بستری برای یاد خدا، توجه به آخرت، تذکر مسائل معنوی و بیان معارف دینی برای مردم محسوب میشود و خطیب جمعه وظیفه دارد جامعه را به یاد خدا، تقوا و مسئولیتهای دینی متوجه کند.
وی با بیان اینکه نماز جمعه دارای ابعاد مختلفی است، اظهار کرد: بعد عبادی نماز جمعه از اهمیت ویژهای برخوردار است و سفارش شده است مؤمنان با آمادگی معنوی، غسل جمعه، لباس پاکیزه و عطر، خود را برای حضور در این اجتماع الهی آماده کنند.
امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: نماز جمعه از نظر اجتماعی نیز اهمیت فراوانی دارد، چرا که اسلام دین اجتماع است و همانگونه که نماز جماعت دارای فضیلتهای فراوانی است، نماز جمعه اجتماع بزرگ هفتگی مسلمانان محسوب میشود.
وی با اشاره به بعد سیاسی نماز جمعه نیز گفت: در روایات تأکید شده است که خطیب جمعه باید مسائل مهم جامعه اسلامی، مصالح و مشکلات امت اسلامی و موضوعات مورد نیاز مردم را برای آنان تبیین کند و همین موضوع نشاندهنده نقش مهم نماز جمعه در آگاهیبخشی جامعه است.
کرمانشاه آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی است
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به قرار گرفتن استان در آستانه ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: کرمانشاه در طول تاریخ همواره میزبان و خدمتگزار زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بوده و مردم این دیار سابقهای دیرینه در مهماننوازی از زائران عتبات عالیات دارند.
وی افزود: در گذشته نیز خانههای مردم کرمانشاه به گونهای ساخته میشد که امکان پذیرایی از مهمانان و زائران در هر ساعت از شبانهروز فراهم باشد و همین روحیه کریمانه موجب شده بسیاری از علما و بزرگان در مسیر عتبات، از محبت و مهماننوازی مردم این استان بهرهمند شوند.
آیتالله غفوری با بیان اینکه این روحیه همچنان در مردم استان کرمانشاه وجود دارد، گفت: در سالهای اخیر و با شکلگیری حرکت تمدنی اربعین حسینی، نقش استان کرمانشاه در پذیرایی از زائران پررنگتر شده و صدها موکب در مسیرهای ورودی و خروجی استان، مرز خسروی و مسیر منتهی به مهران به خدمترسانی مشغول هستند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اربعین امسال، تصریح کرد: بازگشایی رسمی مرز سومار برای تردد زائران و همچنین فراهم شدن امکان عبور اتوبوسها از مرز خسروی با همان وسیله نقلیه، از اقدامات ارزشمندی است که موجب تسهیل سفر زائران خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با تقدیر از تلاشهای انجام شده برای توسعه زیرساختهای اربعین، گفت: از استاندار کرمانشاه و مسئولان کشوری که در این زمینه همکاری کردند، تشکر میکنم؛ چرا که اقدامات انجام شده در مرز خسروی، ایجاد امکانات جدید برای استقرار خودروها، توسعه خدمات و آمادهسازی مواکب، زمینه حضور راحتتر زائران را فراهم کرده است.
آیتالله حبیبالله غفوری در ادامه خطبههای نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به توافق انجام شده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق برای اتصال ریلی کرمانشاه به خسروی، خانقین و بغداد، اظهار کرد: موضوع راهآهن کرمانشاه به خسروی و بغداد اتفاق بسیار مهمی است که میتواند در آینده مسیر تردد زائران عتبات عالیات را متحول کند.
وی افزود: مسیر ریلی علاوه بر اینکه از نظر ایمنی و سهولت، شرایط مناسبی برای مسافران فراهم میکند، از نظر اقتصادی نیز نسبت به برخی مسیرهای دیگر هزینه کمتری دارد و میتواند نقش مهمی در جابهجایی زائران از سراسر کشور ایفا کند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با قدردانی از پیگیریهای انجام شده برای تحقق این موضوع، گفت: تلاشهای استاندار کرمانشاه، مسئولان مرتبط و مجموعههایی که در این مسیر فعالیت میکنند، زمینهساز پیشرفت این طرح شده و امیدواریم در آینده شاهد توسعه بیشتر این مسیر باشیم.
وی همچنین از اقدامات مجموعه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) در اجرای پروژههای مرتبط قدردانی کرد و افزود: اتفاقات مهمی در حوزه زیرساختی استان در حال رخ دادن است که میتواند آثار ارزشمندی برای مردم و زائران داشته باشد.
آیتالله غفوری با تقدیر از خدمات موکبها و مجموعههای مردمی در ایام اربعین، اظهار کرد: مردم مؤمن و انقلابی استان کرمانشاه با ابتکار و خلاقیت، خدمات ارزشمندی برای زائران فراهم کردهاند؛ از پذیرایی و اسکان گرفته تا پیگیری امور درمانی، قضایی و کمک به زائرانی که در مسیر دچار مشکل میشوند.
وی ادامه داد: مساجد، حسینیهها، موکبهای ثابت و موقت و مجموعههای مردمی همه پای کار آمدهاند و این حرکت عظیم نشاندهنده عشق و ارادت مردم به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
امام جمعه کرمانشاه ضمن قدردانی از همه خادمان اربعین، گفت: از همه کسانی که در این مسیر تلاش میکنند، بهویژه افرادی که گمنام و بدون دیده شدن خدمترسانی میکنند، تشکر میکنم؛ چرا که بسیاری از این تلاشها شاید در نگاه عمومی دیده نشود، اما نزد خداوند ارزشمند است.
دشمن به دنبال خدشه به انسجام ملی است
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و اقدامات دشمنان، اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در رسیدن به اهداف خود از مسیرهای مختلف، تلاش دارد با ایجاد جنگ ترکیبی و استفاده از ابزارهای رسانهای، به انسجام ملی و وحدت مردم ایران آسیب بزند.
وی افزود: دشمن از یک سو با اقدامات نظامی و حمله به زیرساختها و مردم بیگناه در منطقه به دنبال ایجاد فشار است و از سوی دیگر تلاش میکند با عملیات روانی، اختلافات طبیعی جامعه را بزرگنمایی کرده و میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند.
آیتالله غفوری تصریح کرد: باید مراقب باشیم، چرا که وحدت کلمه و انسجام ملی همواره مورد تأکید امام راحل، رهبر معظم انقلاب و بزرگان نظام بوده و امروز نیز سرمایه اصلی جمهوری اسلامی، اعتماد مردم و پیوند عمیق میان ملت و نظام است.
وی با اشاره به تلاش رسانههای معاند برای ایجاد ناامیدی در جامعه، گفت: دشمن به دنبال القای یأس نسبت به آینده و ایجاد شکافهای قومی و مذهبی است، اما ملت ایران با بصیرت و آگاهی، این توطئهها را نیز خنثی خواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: اختلاف نظر و سلایق سیاسی در هر جامعهای طبیعی است، اما دشمن تلاش میکند این تفاوتها را به شکاف و اختلاف تبدیل کند و مردم باید با هوشیاری اجازه تحقق اهداف دشمن را ندهند.
وی در پایان با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه، خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران در دفاع از منافع خود و حفظ امنیت کشور ایستاده است و نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی اجازه نخواهند داد تهدیدی متوجه کشور و مردم شود.
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