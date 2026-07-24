به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر، همزمان با سلسله «جمعه‌های خون‌خواهی» و در آستانه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه این فریضه عبادی ـ سیاسی اظهار کرد: خداوند در آیه «فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ» مؤمنان را به شتافتن به سوی یاد الهی فراخوانده است و نماز جمعه مهم‌ترین جلوه تحقق این فرمان الهی در جامعه به شمار می‌رود.

وی افزود: نماز جمعه صرفاً یک گردهمایی یا اقامه دو رکعت نماز نیست، بلکه دانشگاه هفتگی امت اسلامی، قرارگاه بصیرت، وحدت و امید است و هر جامعه‌ای که یاد خدا در آن زنده باشد، از نشاط، اخلاق و معنویت بیشتری برخوردار خواهد بود.

امام جمعه اهر با اشاره به جایگاه امام جمعه در جامعه اسلامی گفت: اگر نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر باشد، امام جمعه قلب تپنده این مجموعه است و هرچه ارتباط امام جمعه با مردم صمیمی‌تر و عمیق‌تر باشد، آثار و برکات نماز جمعه نیز در جامعه بیشتر نمایان خواهد شد.

جلیلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله آل‌هاشم، مردمی بودن و حضور در میان اقشار مختلف جامعه را از مهم‌ترین ویژگی‌های آن شهید عنوان کرد و افزود: همین روحیه مردمی، شهید آل‌هاشم را به الگویی برای ائمه جمعه تبدیل کرد.

«جمعه‌های خون‌خواهی» نماد وفاداری به آرمان شهدا

امام جمعه اهر در خطبه دوم با اشاره به دومین جمعه از سلسله «جمعه‌های خون‌خواهی» اظهار کرد: این آیین‌ها تجدید پیمان ملت ایران با خون پاک شهدا و تأکید دوباره بر ادامه مسیر عزت، استقلال و مقاومت است.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره «وحدت کلمه و اتحاد مقدس» افزود: دشمن با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی در تلاش است سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار دهد، اما ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام، این توطئه‌ها را ناکام خواهد گذاشت.

جلیلی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تحرکات نظامی آمریکا در جنوب کشور مدعی شد: هدف دشمن افزایش فشار و گسترش دامنه تنش‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است، اما این اقدامات نتیجه‌ای جز شکست محاسبات آنان نخواهد داشت.

وی با تأکید بر توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: توان موشکی و پهپادی، پشتوانه مردمی و اشراف راهبردی بر معادلات منطقه، از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ایران است و هیچ‌یک از سناریوهای فشار یا تهدید نظامی، اراده ملت ایران را متزلزل نخواهد کرد.

امام جمعه اهر با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز نیز گفت: این آبراه بین‌المللی همچنان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و دشمنان نباید در محاسبات خود نسبت به توانمندی‌های ایران در این منطقه دچار خطا شوند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت ملی و توان نیروهای مسلح از آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت خواهد کرد، گفت: دشمنان هرگز به اهداف خود در برابر جمهوری اسلامی ایران دست نخواهند یافت.