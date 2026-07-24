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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

حجت‌الاسلام نوری: تنگه هرمز متعلق به مردم ایران است

حجت‌الاسلام نوری: تنگه هرمز متعلق به مردم ایران است

بجنورد- امام جمعه بجنورد با اشاره به تحولات منطقه تأکید کرد که دشمنان به دنبال کنترل آبراه‌های راهبردی هستند، اما تنگه هرمز را متعلق به مردم ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر جمعه در نمازجمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) این شهر ایراد شد ، اظهار کرد: دشمنان با حملات اخیر خود نشان دادند که فراتر از بحث‌های سیاسی به دنبال آسیب زدن به توانمندی‌های ملی هستند.

وی گفت: جنگ تحمیلی سوم به معنای واقعی کلمه بر ملت ایران تحمیل شد؛ جنگی که از تکبر، زیاده‌خواهی و ظلم مستکبران برخاسته است.

حجت الاسلام نوری افزود: دشمنان ۴۷ سال است که با ملت ایران دشمنی می‌کنند و همواره در پی تخریب اقتدار ملی بوده‌اند.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی از تمامی توان خود برای ساقط کردن نظام اسلامی و غارت منابع و منافع ملت ایران استفاده کرده‌اند به گونه ای که با گستاخی تمام، به دنبال نفت و منابع ایران هستند و این اعتراف به زیاده‌خواهی، نشان‌دهنده بی‌شرمی آنها است.

حجت‌الاسلام نوری در ادامه به مسائل ژئوپلیتیک منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد تنش در آبراه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: دشمنان در پی آن هستند که کنترل تنگه هرمز و عوارض آن را به دست بگیرند اما باید بدانند که تنگه هرمز متعلق به مردم ایران است.

وی افزود: دشمنان وارد میدان شدند تا ایران را شکست دهند اما در هر میدانی که پیش آمدند، شکست خوردند و ناکام ماندند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: جنگ در منطقه را آمریکا رقم زد و چندین بار مذاکرات را به بحران و جنگ تبدیل کرد بنابراین با دشمنانی که شروع‌کننده تجاوز هستند باید با زبان مبارزه و ایستادگی پاسخ داد.

وی گفت: نباید در برابر جنایات دشمن سکوت کرد و در این جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از عزیزان به شهادت رسیدند و داغ بسیاری بر دل پدر و مادران امت گذاشتند.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: در حالی که مدعیان حقوق بشر با بی‌رحمی حتی مخازن ذخیره آب را بمباران می‌کنند بنابراین وجدان و عقل حکم می‌کند که در برابر دشمن، ایستادگی و مبارزه کنیم.

کد مطلب 6897501

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