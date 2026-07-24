به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام رضا نوری ظهر جمعه در نمازجمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) این شهر ایراد شد ، اظهار کرد: دشمنان با حملات اخیر خود نشان دادند که فراتر از بحثهای سیاسی به دنبال آسیب زدن به توانمندیهای ملی هستند.
وی گفت: جنگ تحمیلی سوم به معنای واقعی کلمه بر ملت ایران تحمیل شد؛ جنگی که از تکبر، زیادهخواهی و ظلم مستکبران برخاسته است.
حجت الاسلام نوری افزود: دشمنان ۴۷ سال است که با ملت ایران دشمنی میکنند و همواره در پی تخریب اقتدار ملی بودهاند.
امام جمعه بجنورد بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی از تمامی توان خود برای ساقط کردن نظام اسلامی و غارت منابع و منافع ملت ایران استفاده کردهاند به گونه ای که با گستاخی تمام، به دنبال نفت و منابع ایران هستند و این اعتراف به زیادهخواهی، نشاندهنده بیشرمی آنها است.
حجتالاسلام نوری در ادامه به مسائل ژئوپلیتیک منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد تنش در آبراههای بینالمللی اشاره کرد و گفت: دشمنان در پی آن هستند که کنترل تنگه هرمز و عوارض آن را به دست بگیرند اما باید بدانند که تنگه هرمز متعلق به مردم ایران است.
وی افزود: دشمنان وارد میدان شدند تا ایران را شکست دهند اما در هر میدانی که پیش آمدند، شکست خوردند و ناکام ماندند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: جنگ در منطقه را آمریکا رقم زد و چندین بار مذاکرات را به بحران و جنگ تبدیل کرد بنابراین با دشمنانی که شروعکننده تجاوز هستند باید با زبان مبارزه و ایستادگی پاسخ داد.
وی گفت: نباید در برابر جنایات دشمن سکوت کرد و در این جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از عزیزان به شهادت رسیدند و داغ بسیاری بر دل پدر و مادران امت گذاشتند.
حجتالاسلام نوری ادامه داد: در حالی که مدعیان حقوق بشر با بیرحمی حتی مخازن ذخیره آب را بمباران میکنند بنابراین وجدان و عقل حکم میکند که در برابر دشمن، ایستادگی و مبارزه کنیم.
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