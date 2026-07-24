به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب پس از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نخستین محور این پیام، قدردانی از حضور حماسی و میلیونی مردم در مراسم تشییع بود که بار دیگر جلوه‌ای از وفاداری، بصیرت، هویت اسلامی ـ ایرانی و قدردانی ملت از رهبر شهید را به نمایش گذاشت.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام تأکید کردند که بدعهدی‌های مکرر آمریکا در هفته‌های اخیر، بار دیگر نشان داد امضای رئیس‌جمهور این کشور تا چه اندازه بی‌اعتبار و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزای جدایی‌ناپذیر مرام آمریکایی به شمار می‌رود.

امام جمعه قزوین با اشاره به سخنان یکی از شهروندان آمریکایی که از سیاست‌های دولت این کشور انتقاد کرده بود، گفت: این شهروند آمریکایی تصریح می‌کند که ترامپ دم از آزادی مردم ایران می‌زند اما در عمل به دنبال گرسنگی، تشنگی، تخریب زیرساخت‌ها و نابودی امکانات حیاتی مردم ایران است و از بی‌تفاوتی جامعه آمریکا نسبت به این جنایت‌ها ابراز تعجب می‌کند.

وی ادامه داد: این سخنان نشان می‌دهد حتی بخشی از افکار عمومی آمریکا نیز به ماهیت جنایتکارانه سیاست‌های دولت این کشور پی برده‌اند و همین موضوع، تأکیدی بر درستی فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره ماهیت واقعی آمریکا است.

وحدت ملی، مهم‌ترین نیاز امروز کشور

آیت‌الله مظفری، تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت ملی را از مهم‌ترین بخش‌های این پیام دانست و گفت: معظم‌له تصریح کردند که امروز اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس، اصولی‌ترین نیاز جامعه در همه عرصه‌هاست.

وی افزود: رهبر انقلاب ضمن ارزشمند دانستن دغدغه‌های منتقدان خیرخواه، دو شرط اساسی را برای نقد سازنده بیان کردند؛ نخست اینکه در انتقادها به افراد ظلم نشود و اتهام ناروایی به کسی وارد نگردد و دوم اینکه نقدها به گونه‌ای نباشد که وحدت جامعه را خدشه‌دار کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه نقد منصفانه موجب رونق و شکوفایی جامعه خواهد شد، تصریح کرد: معظم‌له همچنین مسئولان را از هرگونه بروز ضعف در برابر دشمن برحذر داشتند و بر ضرورت نمایش اقتدار جمهوری اسلامی تأکید کردند.

رفتار گزینشی با فرمایشات رهبری، آسیب‌زاست

وی با اشاره به ضرورت تبعیت کامل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: متأسفانه گاهی برخی مردم و حتی برخی مسئولان با فرمایشات مقام معظم رهبری برخوردی گزینشی دارند؛ بخشی را که مطابق میلشان است می‌پذیرند و بخش دیگر را نادیده می‌گیرند، در حالی که این روش، جامعه را به وحدت و انسجام نخواهد رساند.

آیت‌الله مظفری افزود: رهبر معظم انقلاب از عهدشکنی دشمن و بی‌اعتبار بودن آمریکا سخن می‌گویند، اما در همین شرایط عده‌ای از «صلح شرافتمندانه» با آمریکا سخن می‌گویند؛ این در حالی است که آیا با چنین دشمن بدعهد و جنایتکاری اساساً صلح شرافتمندانه معنا دارد؟

وی ادامه داد: رهبر انقلاب، آمریکا را نماد زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری معرفی می‌کنند اما برخی تلاش می‌کنند همه مشکلات را صرفاً به رژیم صهیونیستی نسبت دهند و نقش مستقیم آمریکا را نادیده بگیرند.

امام جمعه قزوین گفت: از سوی دیگر، رهبر انقلاب بر اعتماد به مسئولان و نقد منصفانه تأکید دارند، اما برخی بدون رعایت انصاف، مسئولان را متهم به خیانت می‌کنند و در مقابل، عده‌ای دیگر هرگونه نقد را برنمی‌تابند و همه منتقدان را افراطی معرفی می‌کنند؛ در حالی که هر دو رفتار، فاصله گرفتن از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: امروز همه ما، چه مردم و چه مسئولان، موظفیم خود را با امام جامعه تنظیم کنیم تا نظام اسلامی با اقتدار مسیر خود را ادامه دهد.

امروز نبرد میان جبهه حق و باطل است

آیت‌الله مظفری با تأکید بر اینکه جنگ امروز صرفاً میان ایران و آمریکا نیست، خاطرنشان کرد: این نبرد، رویارویی جبهه حق و جبهه باطل است و بسیاری از اندیشمندان جهان نیز به این حقیقت اذعان کرده‌اند.

وی با اشاره به سخنان «یحیی ابو زکریا» اندیشمند عرب گفت: وی تصریح کرده است که اگر ایران سقوط کند، مسلمانان صلابت و عزت خود را از دست خواهند داد، زیرا ایران پرچمدار مقابله با استکبار جهانی است و آمریکا تنها به دنبال منابع ایران نیست، بلکه در پی نابودی هویت اسلامی ملت‌هاست.

امام جمعه قزوین همچنین به اظهارات «جکسون هینکل» تحلیلگر آمریکایی اشاره کرد و گفت: او تصریح می‌کند که ایران نه فقط برای خود، بلکه برای بشریت می‌جنگد و نماد ارزش‌های انسانی و اسلامی در برابر نظام سلطه است.

اقتدار نیروهای مسلح، دشمن را به اعتراف واداشته است

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با تقدیر از عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد پاسخ‌های قاطع، دقیق و هوشمندانه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به تجاوزات دشمن بودیم که صدها مرکز و پایگاه حساس آمریکا و متحدانش را هدف قرار داد.

وی افزود: رسانه‌های غربی نیز به قدرت بی‌سابقه ایران در شناسایی و هدف قرار دادن مراکز حساس نظامی اعتراف کردند و خسارت‌های گسترده‌ای که به تجهیزات و پایگاه‌های آمریکا وارد شده، نشان‌دهنده اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله مظفری با اشاره به اظهارات رئیس رادیو رژیم صهیونیستی گفت: وی اعتراف کرده است که اگر سپاه پاسداران نبود، بخش بزرگی از منطقه غرب آسیا تحت سلطه رژیم صهیونیستی قرار می‌گرفت و سپاه، بزرگ‌ترین مانع تحقق اهداف صهیونیست‌هاست.

وی این سخنان را اعترافی مهم از سوی دشمن دانست و افزود: امام راحل فرمودند «اگر سپاه نبود، کشور نبود» و امروز دشمن نیز ناچار شده به نقش تعیین‌کننده سپاه در حفظ امنیت منطقه اعتراف کند.

اگر دشمن به خاک ایران تعرض کند، با میلیون‌ها رزمنده روبه‌رو خواهد شد

امام جمعه قزوین با اشاره به حضور خود با لباس رزم در نماز جمعه گفت: این اقدام، پیامی روشن به دشمن است که اگر حماقت کرده و به خاک جمهوری اسلامی تعرض زمینی کند، تنها با سپاه و ارتش مواجه نخواهد شد، بلکه میلیون‌ها ایرانی غیور و انقلابی در برابر او خواهند ایستاد و این سرزمین را به قبرستان متجاوزان تبدیل خواهند کرد.

وی تأکید کرد: امروز سخن گفتن از صلح و سازش با چنین دشمنی، یک اشتباه راهبردی است؛ ملت ایران خواهان انتقام از جنایتکاران هستند و تجربه نشان داده که با آمریکای عهدشکن نمی‌توان کنار آمد.

آیت‌الله مظفری افزود: تنها راه دستیابی به صلح پایدار، مقاومت و ایستادگی است؛ همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید: «وَقاتِلُوهُمْ حَتّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ»، یعنی برای برچیده شدن فتنه باید در برابر دشمن ایستاد و مبارزه کرد.

وی با تقدیر از مواضع اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه «صلح را در سینی تقدیم نمی‌کنند و برای صلح باید جنگید»، اظهار کرد: کسانی که امروز از مقاومت سخن می‌گویند، جنگ‌طلب نیستند، بلکه صلح‌طلبان واقعی هستند که راه تحقق صلح را در ایستادگی و مقاومت می‌دانند.

آیت‌الله مظفری از رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان ارشد کشور خواست با صراحت و قاطعیت بیشتری در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی موضع‌گیری کنند و تأکید کرد: در روابط بین‌الملل، برخی سخنان که تصور می‌شود نشانه ادب و مدارا است، از سوی دشمن به عنوان علامت ضعف تعبیر می‌شود و مسئولان باید با اقتدار، عزت و صلابت از حقوق ملت ایران دفاع کنند.

وی با اشاره به سفر استاندار قزوین به همراه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حضور در نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، اظهار کرد: امیدواریم این سفر با دستاوردی ارزشمند برای استان همراه باشد و شاهد ثبت جهانی قلعه تاریخی الموت باشیم.

وی با بیان اینکه ثبت جهانی قلعه الموت می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه گردشگری استان باشد، افزود: این اتفاق، فرصت بسیار ارزشمندی برای معرفی هرچه بهتر فرهنگ، تمدن، هویت و تاریخ ایرانی ـ اسلامی به مردم جهان فراهم می‌کند.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: البته باید از این فرصت به درستی استفاده شود، چرا که اگر برنامه‌ریزی و مدیریت مناسبی در این حوزه صورت نگیرد، این فرصت می‌تواند به تهدید تبدیل شود.

وی ادامه داد: اگر در حوزه گردشگری تدبیر لازم وجود نداشته باشد، به جای آنکه ما فرهنگ و ارزش‌های خود را به گردشگران منتقل کنیم، ممکن است فرهنگ و سبک زندگی بیگانگان بر جامعه و مردم منطقه اثرگذار شود؛ بنابراین لازم است از هم‌اکنون برای مدیریت صحیح این حوزه برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

آیت‌الله مظفری تصریح کرد: مسئولان فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و همه متولیان امر باید از ظرفیت ثبت جهانی الموت برای معرفی فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی، تاریخ پرافتخار این سرزمین و ارزش‌های انقلاب اسلامی بهره بگیرند.

قدردانی از خدمات شهردار سابق قزوین

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر مدیریت شهرداری قزوین اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته، با توجه به بازنشستگی شهردار محترم قزوین، شاهد تغییر مدیریت در مجموعه شهرداری بودیم.

وی ضمن قدردانی از خدمات سردار مهدی صباغی، اظهار کرد: لازم می‌دانم از زحمات و خدمات ارزشمند ایشان در طول دوران مسئولیت در شهرداری قزوین صمیمانه تشکر کنم.

امام جمعه قزوین با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده در این دوره افزود: اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی از جمله احداث کمربندی‌های پیامبر اعظم (ص) و آیت‌الله باریک‌بین، ساماندهی بسیاری از پروژه‌های شهری، تلاش برای تسویه بخش قابل توجهی از بدهی‌های شهرداری و اجرای طرح‌های عمرانی متعدد از جمله خدمات ماندگار این دوره مدیریت شهری بود.

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید هر مدیری ممکن است نقاط قوت و ضعف داشته باشد، اما انصاف اقتضا می‌کند خدمات و تلاش‌های صورت گرفته نیز دیده شود و از مدیرانی که با روحیه جهادی برای مردم خدمت کرده‌اند، قدردانی شود.

مدیران جدید مسیر خدمت را با قوت ادامه دهند

آیت‌الله مظفری با تبریک انتخاب سرپرست جدید شهرداری قزوین، اظهار کرد: امیدواریم مدیریت جدید نیز با همان روحیه خدمتگزاری، اخلاص، تلاش شبانه‌روزی و نگاه جهادی مسیر خدمت به مردم را ادامه دهد.

وی افزود: انتظار می‌رود پروژه‌های نیمه‌تمام شهری با جدیت دنبال شود و روند توسعه و آبادانی شهر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه مسئولیت‌ها در نظام اسلامی امانتی الهی است، گفت: همه مدیران باید خدمت به مردم را بزرگ‌ترین افتخار خود بدانند و با توکل بر خداوند و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و متعهد، برای رفع مشکلات شهروندان تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت حفظ همدلی میان مدیران شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه کارکنان شهرداری تأکید کرد و افزود: اختلاف و حاشیه، انرژی مجموعه را هدر می‌دهد و آنچه موجب پیشرفت شهر خواهد شد، همکاری، هم‌افزایی و تمرکز بر حل مسائل مردم است.

آیت‌الله مظفری در پایان با دعا برای توفیق مسئولان کشور و استان، از خداوند متعال خواست همه خدمتگزاران نظام اسلامی را در مسیر خدمت صادقانه به مردم موفق بدارد و تأکید کرد: هر اندازه مسئولان با اخلاص، روحیه جهادی و اتکا به خداوند متعال حرکت کنند، برکات الهی نیز در جامعه بیشتر نمایان خواهد شد.

