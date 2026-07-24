https://mehrnews.com/x3cDMV ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶ کد مطلب 6897529 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶ تردد زائران و ارائه خدمات مواکب مستقر در پایانه مرزی تمرچین ارومیه - امسال برای پنجمین سال مرز تمرچین پیرانشهر میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است. دریافت 16 MB کد مطلب 6897529 کپی شد مطالب مرتبط خدمترسانی ۶۰ موکب امام رضایی به زائران اربعین در ۱۷ استان پرواز مستقیم اربعین از فرودگاه ارومیه انجام می شود سرویس رایگان جابجایی زائران اربعین از ارومیه به تمرچین دایر می شود موکب «کتاب حسینی» در مرز تمرچین پیرانشهر برپا می شود آمادگی تمرچین برای میزبانی زائران اربعین؛ خدمات رایگان تا اربیل عراق برچسبها مرز تمرچین اربعین 1405 اداره کل راهداری آذربایجان غربی
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