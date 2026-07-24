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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

تردد زائران و ارائه خدمات مواکب مستقر در پایانه مرزی تمرچین

تردد زائران و ارائه خدمات مواکب مستقر در پایانه مرزی تمرچین

ارومیه - امسال برای پنجمین سال مرز تمرچین پیرانشهر میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

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کد مطلب 6897529

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