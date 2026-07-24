دشمن در جنگ اخیر گرفتار خطای محاسباتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی، در خطبههای این هفته نماز جمعه بیله سوار با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، راهبردهای اخیر دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران را شکستخورده توصیف کرد و اظهار کرد: راهبرد دشمن در جنگ با ایران و نیز تلاش برای بهرهبرداری از موضوع تنگه هرمز با ناکامی مواجه شده و اکنون برنامه اصلی آنان، اعمال فشار روانی همهجانبه برای بازگرداندن کشور به چرخه معیوب «جنگ و مذاکره» است.
وی با اشاره به جنگ اخیر، خطای محاسباتی دشمن را بسیار فاحش دانست و افزود: دشمن با تصور اینکه میتواند با اعمال فشار حداکثری، مردم و مسئولان جمهوری اسلامی را وادار به عقبنشینی کرده و در مذاکرات دست برتر را به دست آورد، وارد این میدان شد؛ اما به دلیل تابآوری ملت و مسئولان، در دام خطای محاسباتی خود گرفتار شد و بدون تردید با تنبیهی تاریخی مواجه خواهد شد.
امام جمعه بیلهسوار با بیان اینکه نقشه جدید دشمن، ترکیبی از جنگ روانی و ارسال پالسهای مذاکره است، گفت: مسئولان، نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران باید با تکیه بر ظرفیت عظیم امت اسلامی، این مسیر را به سرانجام رسانده و برای همیشه سایه جنگ را از سر منطقه و کشور دور کنند.
حجت الاسلام و المسلمین عزیزی وضعیت داخلی و بینالمللی آمریکا را شکننده توصیف کرد و گفت: دشمن آمریکایی هیچگاه به اندازه امروز دچار ضعف، استیصال و درماندگی نبوده و روی آوردن به میانجیهای جدید، نشانه آشکار همین شرایط است.
جنگ روانی برای تضعیف روحیه ملت ایران
وی تهدیدهای دشمن را عمدتاً جنبه روانی دانست و اظهار کرد: بخش عمده این تهدیدها، جنگ روانی برای تضعیف روحیه ملت ایران است و مقابله با آن، نیازمند مقاومت، بصیرت و افزایش تابآوری اجتماعی است؛ همان اصولی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز هفته نماز جمعه، اظهار داشت: نماز جمعه به تعبیر قرآن کریم، «ذکر الهی» و یکی از ارزشمندترین یادگارهای انقلاب اسلامی است که به عنوان قرارگاهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، آثار و برکات فراوانی برای جامعه اسلامی به همراه داشته است.
امام جمعه بیلهسوار نماز جمعه را حلقه اتصال مردم، نظام و انقلاب دانست و افزود: این فریضه الهی به عنوان تریبون و سخنگوی انقلاب اسلامی، نقش بیبدیلی در صیانت از آرمانهای انقلاب، تقویت وحدت ملی و ارتقای بصیرت عمومی ایفا کرده و حفظ و تقویت این سنگر مهم، وظیفهای همگانی است.
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