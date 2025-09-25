سردار اسدی: فرهنگ شهادت، میراث اصلی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدجعفر اسدی صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) بر اهمیت پیروی از امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: فرهنگ شهادت میراث اصلی انقلاب اسلامی است که با زحمات امام و مقام معظم رهبری در جامعه نهادینه شده است.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای تضعیف انقلاب و نفوذ جاسوسان در داخل کشور ادامه داد: دشمنان قصد داشتند با ایجاد تفرقه و جنگ‌های داخلی، کشور را ضعیف کنند ولی نقش ولایت فقیه در حفظ و استحکام انقلاب بسیار مهم است به طوری که اگر ولایت فقیه نبود، ممکن بود انقلاب به شکست بیانجامد.

معاون بازرسی قرارگاه خاتم الانبیا افزود: دشمنان با محاصره اقتصادی و سیاسی، تلاش داشتند کشور را ضعیف و ناتوان نشان دهند، اما ملت ایران با مقاومت و ایمان، این فشارها را پشت سر گذاشته است و ریشه‌های استحکام انقلاب در هشت سال دفاع مقدس، ایمان مردم بود.

سردار اسدی با ابراز نگرانی در خصوص تضعیف باورهای دینی در نسل جوان گفت: من معتقدم که ریشه‌های انقلاب آنقدر محکم است که دشمنان نمی‌توانند آن را از بین ببرند و انقلاب اسلامی، بر پایه ایمان، فداکاری و رهبری قوی، همچنان پایدار خواهد ماند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه کردن به مسیر امام و رهبری ادامه داد: باید دیدگاه‌ها و فرمایشات آنان را سرلوحه قرار دهیم تا دچار خطا نشویم و مسیر درست را بیابیم و نمونه‌ها این پیروی را می‌توان در جنگ هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه است که کشور را به سلامت هدایت کرد.

یادگار هشت سال دفاع مقدس با اشاره به این موضوع که باید هوشیار بود و دشمنان واقعی اسلام را شناخت، افزود: هشت سال دفاع مقدس، نعمتی بی‌بدیل برای ملت ایران بود که ریشه‌های استحکام انقلاب را تقویت کرد و شهدا با مرام و فداکاری خود حقانیت اسلام را اثبات کردند و این میراث ارزشمند به نسل‌های بعدی رسیده است.

سردار اسدی تصریح کرد: پیروی از رهبری در مقاومت برابر دشمنان، و حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی بسیار مورد تاکید است زیرا نقش عظیم شهدا و ولایت فقیه در استحکام و پایداری انقلاب اسلامی بسیار مهم است.