  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

افتتاح ۲۹ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲۵۶ میلیارد تومانی

افتتاح ۲۹ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲۵۶ میلیارد تومانی

بیرجند- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از افتتاح ۲۹ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲۵۶ میلیارد تومانی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری، اظهار داشت: امسال برای هفته گردشگری از روز شنبه پنجم مهر ماه تا پایان هفته بیش از ۲۷ عنوان برنامه فرهنگی در سطح استان پیش‌بینی شده که شامل جشنواره‌ها، رویدادها و افتتاح پروژه‌های متعدد خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: در این هفته ۱۳ پروژه افتتاحیه گردشگری داریم که شامل مجتمع‌های گردشگری در بیرجند و طبس و همچنین مجموعه‌ای از واحدهای بوم‌گردی در سراسر استان است.

برآبادی گفت: برای این پروژه‌ها بیش از ۱۶۲ میلیارد تومان هزینه شده که بخش عمده آن توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأمین و بخشی از محل تسهیلات حمایتی پرداخت شده است. این طرح‌ها زمینه اشتغال بیش از ۳۰ نفر را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۶ پروژه دیگر با سرمایه‌گذاری دولت و اداره‌کل میراث‌فرهنگی و اعتباری بالغ بر ۹۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که بیشتر در حوزه زیرساخت‌های گردشگری شامل برق‌رسانی، آسفالت، سنگ‌فرش، روشنایی و تکمیل کمپ‌های گردشگری هستند.

برآبادی تصریح کرد: برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر حضور مسئولان استان در مراسم افتتاح پروژه‌ها، شاهد مشارکت فعال جامعه محلی نیز باشیم.

وی یادآور شد: یکی از رویکردهای اصلی امسال، مردمی‌کردن رویدادهای گردشگری است؛ به این معنا که شوراهای اسلامی، دهیاران و شهرداران متولی برگزاری جشنواره‌ها باشند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی تنها نقش تسهیلگر را ایفا کند.

برآبادی از برگزاری جشنواره‌های متنوع در شهرستان‌های مختلف خبر داد و گفت: جشنواره گردشگری عشایری در فردوس، جشنواره غذا و نواهای محلی در قائن، جشنواره برداشت خرما و رویداد ورزشی در نهبندان و جشنواره گردشگری در منطقه آبگرم معدنی فردوس از جمله برنامه‌های شاخص این هفته هستند و همچنین ویژه‌برنامه‌هایی برای گردشگری کودک در طبس و گردشگری معلولین در بیرجند پیش‌بینی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم، برگزاری میز گردشگری نجوم در منطقه سه‌قلعه سرایان و کویر نمکزار است که به عنوان تاریک‌ترین آسمان ایران و خاورمیانه شناخته می‌شود.

وی گفت: پرونده ثبت این آسمان به عنوان میراث طبیعی در وزارت میراث‌فرهنگی در دست اقدام است و برگزاری این رویداد می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

برآبادی افزود: برگزاری جشنواره غذا توسط توان‌یابان در بیرجند نیز از برنامه‌های خاص این هفته است که تا پایان مهرماه تکمیل خواهد شد و زمینه حضور این عزیزان در سطوح بالاتر را فراهم می‌کند.

وی گفت: به منظور توجه به ایده‌های نو در حوزه گردشگری، کمپ ایده‌پردازی گردشگری با همکاری دانشگاه بیرجند و پارک علم و فناوری برای نخستین بار برگزار می‌شود و این کمپ‌ها مقدمه استارت‌آپ‌ها هستند و بیشتر جنبه آموزشی دارند تا ایده‌ها به طرح‌های عملی تبدیل شوند.

کد خبر 6601421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها