به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اشاره به برنامههای هفته گردشگری، اظهار داشت: امسال برای هفته گردشگری از روز شنبه پنجم مهر ماه تا پایان هفته بیش از ۲۷ عنوان برنامه فرهنگی در سطح استان پیشبینی شده که شامل جشنوارهها، رویدادها و افتتاح پروژههای متعدد خواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: در این هفته ۱۳ پروژه افتتاحیه گردشگری داریم که شامل مجتمعهای گردشگری در بیرجند و طبس و همچنین مجموعهای از واحدهای بومگردی در سراسر استان است.
برآبادی گفت: برای این پروژهها بیش از ۱۶۲ میلیارد تومان هزینه شده که بخش عمده آن توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی تأمین و بخشی از محل تسهیلات حمایتی پرداخت شده است. این طرحها زمینه اشتغال بیش از ۳۰ نفر را فراهم میکنند.
وی ادامه داد: همچنین ۱۶ پروژه دیگر با سرمایهگذاری دولت و ادارهکل میراثفرهنگی و اعتباری بالغ بر ۹۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که بیشتر در حوزه زیرساختهای گردشگری شامل برقرسانی، آسفالت، سنگفرش، روشنایی و تکمیل کمپهای گردشگری هستند.
برآبادی تصریح کرد: برنامهها به گونهای طراحی شده که علاوه بر حضور مسئولان استان در مراسم افتتاح پروژهها، شاهد مشارکت فعال جامعه محلی نیز باشیم.
وی یادآور شد: یکی از رویکردهای اصلی امسال، مردمیکردن رویدادهای گردشگری است؛ به این معنا که شوراهای اسلامی، دهیاران و شهرداران متولی برگزاری جشنوارهها باشند و ادارهکل میراثفرهنگی تنها نقش تسهیلگر را ایفا کند.
برآبادی از برگزاری جشنوارههای متنوع در شهرستانهای مختلف خبر داد و گفت: جشنواره گردشگری عشایری در فردوس، جشنواره غذا و نواهای محلی در قائن، جشنواره برداشت خرما و رویداد ورزشی در نهبندان و جشنواره گردشگری در منطقه آبگرم معدنی فردوس از جمله برنامههای شاخص این هفته هستند و همچنین ویژهبرنامههایی برای گردشگری کودک در طبس و گردشگری معلولین در بیرجند پیشبینی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم، برگزاری میز گردشگری نجوم در منطقه سهقلعه سرایان و کویر نمکزار است که به عنوان تاریکترین آسمان ایران و خاورمیانه شناخته میشود.
وی گفت: پرونده ثبت این آسمان به عنوان میراث طبیعی در وزارت میراثفرهنگی در دست اقدام است و برگزاری این رویداد میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
برآبادی افزود: برگزاری جشنواره غذا توسط توانیابان در بیرجند نیز از برنامههای خاص این هفته است که تا پایان مهرماه تکمیل خواهد شد و زمینه حضور این عزیزان در سطوح بالاتر را فراهم میکند.
وی گفت: به منظور توجه به ایدههای نو در حوزه گردشگری، کمپ ایدهپردازی گردشگری با همکاری دانشگاه بیرجند و پارک علم و فناوری برای نخستین بار برگزار میشود و این کمپها مقدمه استارتآپها هستند و بیشتر جنبه آموزشی دارند تا ایدهها به طرحهای عملی تبدیل شوند.
