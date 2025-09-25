خراسان جنوبی میزبان ۲۷ عنوان برنامه در هفته گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب، ظهر پنج شنبه در نشست خبری از پیش‌بینی و اجرای ۲۷ عنوان برنامه فرهنگی، آموزشی و گردشگری در خراسان جنوبی به مناسبت هفته گردشگری خبر داد و افزود: بخش مهمی از برنامه‌های امسال با مشارکت مستقیم مردم برگزار می‌شود و محوریت ویژه‌ای برای گردشگری کودک در نظر گرفته شده است.

عرب با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه گردشگری از سنین کودکی، افزود: ترویج فرهنگ سفر مسئولانه، احترام به میراث تاریخی و حفاظت از محیط زیست تنها از مسیر آموزش و فرهنگ‌سازی در مدارس و میان کودکان امکان‌پذیر است و به همین منظور، میز گردشگری کودک در استان تشکیل شده و بخشی از برنامه‌های امسال ویژه کودکان خواهد بود.

به گفته وی، برخی از برنامه‌های شاخص هفته گردشگری در استان، تورهای آشنایی کودکان با سفر مسئولانه و حفاظت از طبیعت در شهرستان فردوس، جشنواره نواهای محلی در شهرستان قائن، کارگاه قصه‌گویی با موضوع سفر در فردوس، جشنواره غذاهای محلی در قائن، تور آشنایی کودکان با قنات ایرانی در فردوس، تورهای آشنایی با مشاغل فراموش‌شده در بیرجند، کارگاه ساخت عروسک‌های آیینی باران‌خواهی در طبس (روستای جهانی استک)، تورهای ویژه کودکان در بیرجند و طبس، جشنواره برداشت خرما، و برنامه‌های عمومی پاکسازی جاذبه‌های گردشگری با همکاری سمن‌ها و گروه‌های کوهنوردی است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در گردشگری، نشست‌های هم‌اندیشی توانمندسازی جوامع محلی، و برپایی میز خدمت در مصلاهای نماز جمعه استان خبر داد.

وی ادامه داد: نمایشگاه آثار تاریخی منصوب به دوران اسلامی که از موزه ملی ایران به استان منتقل شده، نمایش بزرگ‌ترین فرش تصویری کشور و کارگاه‌های آشنایی با پیشینه قالیبافی از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته خواهد بود و همچنین تورهای ویژه برای کارکنان اجرایی در سطح شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

عرب بیان کرد: برنامه‌های هفته گردشگری با استقبال مردم و همکاری انجمن‌های مردمی در سراسر استان برگزار خواهد شد و امیدواریم این رویدادها گامی موثر در ارتقای جایگاه گردشگری خراسان جنوبی باشد.