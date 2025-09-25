امام جمعه یاسوج:آمریکا و اروپا قابل اعتماد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی پیش از ظهر پنج شنبه در آئین باشکوه «میهمانی لالهها» که به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزبالله لبنان و تجدید میثاق با شهدا برگزار شد، با تجلیل از مجاهدات این سردار مقاومت اسلامی، بر تداوم راه شهید نصرالله و شهدای انقلاب اسلامی در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
وی با اشاره به تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هشت ساله، تصریح کرد: دشمنان، جنگ هشتساله را در شرایطی بر ملت ایران تحمیل کردند که جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای راه استقرار نهادهای ضروری بود.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد افزود: دشمن بعثی با پشتیبانی همهجانبه ابرقدرتهای شرق و غرب، هدفی جز سقوط نظام، تجزیه کشور و خاموش کردن ندای انقلاب اسلامی نداشتند.
وی با تشبیه توطئههای دشمن به دوران صدر اسلام، خاطرنشان کرد: همانگونه که در زمان پیامبر (ص) و قیام امام حسین (ع) خواستند ندای حقطلبی را در نطفه خفه کنند، پس از انقلاب نیز همین مسیر را ادامه دادند، اما اراده الهی بر پیروزی جبهه حق بوده و هست.
آیتالله حسینی در بخش دیگری از سخنانش به جنگ ۳۳ روزه حزبالله لبنان اشاره و تأکید کرد: جنگ دوازده روزه اخیر، نمونهای از یک جنگ تمامعیار جهانی بود که در آن، تمامی قدرتهای استکباری پشت پرده دشمن صهیونیستی ایستادند، اما نتیجه آن، پیروزی قاطع جبهه مقاومت به رهبری مقام معظم رهبری بود.
وی با بیان اینکه امروز نیز دشمن دست از توطئه برنداشته و تحریمها را ادامه میدهد، گفت: اما ملت ایران با تکیه بر تجربیات گرانبهای دوران دفاع مقدس و مقاومت، راه عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.
امام جمعه یاسوج در تحلیل سیاستهای خارجی نظام افزود: مذاکره با آمریکا و اروپایی که در حین گفتوگو به تحریم و حمله ادامه میدهند و زیر تعهدات خود میزنند، نه عقلانی و نه عزتمندانه است.
وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری به درستی فرمودند که ملت با شرف ایران هرگز زیر بار چنین ذلت و تحقیری نخواهد رفت. ما ظرفیتهای لازم برای عبور از تحریمها و تعامل با جهان بدون وابستگی به غرب را داریم.
آیت الله حسینی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در مسیر عزت، افتخار و پیشرفت تا رسیدن به منجی واقعی بشریت ادامه خواهد یافت، افزود: حزبالله لبنان از برکات انقلاب اسلامی بود و شهید بزرگوار سید حسن نصراله به فرموده مقام معظم رهبری ثروت عظیمی برای دنیای اسلام بود و راه و یاد این شهید والامقام همیشه زنده است.
