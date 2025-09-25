قبور شهدای خورموج عطرافشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی صبح پنجشنبه در مراسم غبارروبی قبور مطهر شهدا با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: جنگ تحمیلی با وجود خسارتهای فراوان، دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشت و امنیت ایران را به یک امنیت بومی و متکی بر ظرفیتهای داخلی تبدیل کرد.
وی افزود: دفاع مقدس برای ما گنجی بزرگ بود و فرصتهای ارزشمندی در حوزههای مختلف ایجاد کرد؛ امروز امنیت کشور به یک امنیت ملی تبدیل شده است.
فرمانده سپاه دشتی با اشاره به پیشرفتهای نظامی کشور تصریح کرد: در حوزه موشکی، با تکیه بر دانش جوانان، توان نقطهزنی به اهداف را به دست آوردهایم و در عرصههای دریایی، پدافندی، توپخانه و سلاحهای سبک نیز پیشرفتها قابل قیاس با گذشته نیست.
وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن پس از چهار روز ناچار به تسلیم شد و این نشاندهنده قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی است.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) دشتی وضعیت امنیتی برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر را یادآور شد و گفت: این کشورها به دلیل وابستگی به آمریکا قادر به دفاع از خود نیستند.
وی تأکید کرد: اتحاد مقدس و انسجام ملت پشت سر رهبری و دولت موجب ایستادگی در برابر دشمنان شد و همه این موفقیتها مرهون خون پاک شهداست.
نظر شما