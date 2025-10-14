رشد ۴۳ درصدی ظرفیت تجدیدپذیرها؛ جهش تاریخی در صنعت برق ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در کنفرانس نیروگاههای خورشیدی با اشاره به تحول در سیاست انرژی کشور گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از یک سیاست حمایتی فراتر رفته و به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. این روند، پاسخی هوشمندانه به چالشهای جهانی انرژی، تغییرات اقلیمی و الزامات توسعه پایدار است.
وی با بیان اینکه در آغاز مهرماه سال جاری ظرفیت کل نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۲۵۵۵ مگاوات رسیده، افزود: این رقم شامل بیش از ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ۴۰۰ مگاوات بادی و ۱۰۰ مگاوات از سایر منابع است.
طرزطلب رشد ۴۳ درصدی ظرفیت تجدیدپذیرها نسبت به مدت مشابه پارسال را بیسابقه در تاریخ صنعت برق کشور توصیف کرد و گفت: میانگین رشد ماهانه در شش ماه اخیر حدود ۱۴۰ مگاوات بوده است و طبق برنامهریزی، تا دیماه این ظرفیت به ۸۰۰ مگاوات دیگر افزایش خواهد یافت.
وی همکاری بخش خصوصی را عامل اصلی شتاب در این بخش دانست و افزود: پیشرفت فعلی نتیجه تعامل میان وزارت نیرو، بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و سرمایهگذاران داخلی است. تنها در ماه گذشته با حضور آنلاین رئیسجمهور، ۶۵۰ مگاوات پروژه در ۱۴ استان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
معاون وزیر نیرو تأکید کرد توسعه انرژیهای پاک، مسیر اصلی تحقق امنیت انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی در ایران است.
