خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا غفوریان: برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر، پنجرهای نو به مسیر تأمین پایدار برق کشور گشوده است. این نگاه، همزمان به اقتصاد و محیط زیست معنا میبخشد، در این برنامه، دولت نقش ضامن را بر دوش گرفته و وعده داده که برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی و بادی را خریداری کند؛ اقدامی که اعتماد سرمایهگذاران را ارتقا میدهد.
تجربه سالهای گذشته نشان داد بدون پشتوانه مالی مطمئن، حتی بهترین طرحهای انرژی پاک بر زمین میمانند. زیرساخت حمایتی تازه، این حلقه مفقوده را پر کرده است، به موازات این سیاست، صندوق ویژهای برای پشتیبانی سرمایهگذاران در نظر گرفته شده تا ریسکهای مالی پروژهها کاهش یابد، رویکرد جدید، وزارت نیرو و بخش خصوصی را در یک نقطه مشترک گرد آورده است: تولید برق پاک برای جبران ناترازی مصرف.
این حرکت ملی، اثرات منطقهای پررنگ خواهد داشت. خراسان رضوی نمونه بارزی از استانهایی است که از فرصت تازه بهره میبرد، ستاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان با ریاست استاندار از سال گذشته مأموریت یافته تا اهدافی بلندپروازانه را محقق کند، برنامهریزی برای احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی تا افق ۱۴۰۶ نشان میدهد سیاستها تنها بر کاغذ نماندهاند.
هماکنون حدود ۲۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان به شبکه تزریق میشود، اما روند رشد، شیب تندتر به خود گرفته است، این مسیر علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، راهبردی برای مدیریت بحرانهای برق در فصول گرم و سرد خواهد بود.
برنامه هفتم توسعه از سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر حمایت میکند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه از سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر حمایت میکند، اظهار کرد: دولت پرداخت برق تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر را تضمین میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور موضوع صرفهجویی و تأمین انرژیهای تجدیدپذیر اولویت است.
وی با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم برای جبران بخشی از نیاز برق کشور از طریق انرژیهای تجدیدپذیر گفت: ما رقم مشخصی را تا پایان برنامه هفتم تعیین کردهایم که باید برق تولیدی از این منابع جایگزین شود.
زنگنه افزود: در این برنامه صندوقی برای حمایت از سرمایهگذاران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تعبیه شده است. نماینده مجلس تصریح کرد: این صندوق وظیفه حمایت مالی از سرمایهگذاران را بر عهده دارد و علاوه بر آن، تضمین پرداخت برق تولیدی توسط دولت نیز در برنامه دیده شده است.
نماینده مردم شهرستان تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی به مشکلات گذشته اشاره کرد و گفت: در سالهای قبل، به دلیل عدم تأمین منابع کافی از سوی دولت برای پرداخت برق تحویلی، سرمایهگذاران تمایل کافی برای ورود به این حوزه نداشتند. اما اکنون با همکاری دولت و مجلس، منابع لازم در بودجه چهارصد و چهار پیشبینی شده تا نگرانی سرمایهگذاران برطرف شود.
وی بیان کرد: پرداخت مبالغ برق تحویلی از طریق اوراق صرفهجویی انرژی و فروش آن در بازار بورس برق انجام خواهد شد تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر خراسان رضوی به ۴۰۰ مگاوات
علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی در مجتمع سیمان تربت حیدریه، یکی از طرحهایی است که در چارچوب برنامه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به تشکیل ستاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان به ریاست استاندار خراسان رضوی از سال گذشته افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا افق سال ۱۴۰۶ ظرفیت ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی در سطح استان احداث خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان به شبکه سراسری برق متصل است و برق تولیدی آنها به شبکه تزریق میشود. بیشتر این نیروگاهها کوچکمقیاس هستند، اما تمرکز ویژهای نیز بر توسعه نیروگاههای بزرگمقیاس وجود دارد که مجوزهای آن صادر شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
خدابنده با بیان اینکه پیشبینی میشود تا پایان سال جاری ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان به ۴۰۰ مگاوات برسد، تأکید کرد: این روند با سرعت بیشتری در سالهای آینده ادامه خواهد یافت تا بتوانیم بخشی از ناترازی مصرف برق در ساعات پیک تابستان را جبران کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برنامه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بخشی از طرح ملی دولت در زمینه توسعه انرژیهای پاک است که با تسهیلگریهای گسترده مالی و حقوقی همراه شده و شرایط را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم کرده است.
چالشهای تأمین برق در زمستان
وی در ادامه از رفع تدریجی محدودیتهای مصرف برق در استان خبر داد و گفت: از اواخر مردادماه، محدودیتهای برق در بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی به تدریج برداشته شده است. با کاهش دما و پایان فصل گرما، بارهای سرمایشی که عامل اصلی ناترازی تابستان بودند، از مدار خارج شدهاند و وضعیت شبکه به حالت پایدار برگشته است.
خدابنده با اشاره به احتمال محدودیت در تأمین برق در فصل زمستان افزود: با توجه به احتمال محدودیت در تأمین سوخت گاز و سوخت مایع در فصل سرما، ممکن است در برخی مقاطع زمستانی با چالشهایی در تأمین برق مواجه شویم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی همچنین با اشاره به نقش برجسته استان خراسان رضوی در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بخش کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر کشاورزی در استان فعال است و به شبکه متصل شده که این رقم استان را در رتبه نخست کشوری در این حوزه قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: نیروگاههای کشاورزی میتوانند به صورت انفرادی یا مجتمع احداث شوند و انتخاب این الگو به توافق تعاونیها و بهرهبرداران بستگی دارد. هیچ محدودیت قانونی در این زمینه وجود ندارد و دولت نیز حمایت لازم را در قالب دستورالعملها و مشوقهای مالی ارائه میکند.
اراده ملی، شتاب سبز در خراسان رضوی
شتاب توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در خراسان رضوی، بازتابی از اراده ملی در برنامه هفتم توسعه است، بهرهبرداری از پروژههای جدید مانند نیروگاه خورشیدی مجتمع سیمان تربتحیدریه، نماد عملیاتی این اراده است حمایتهای مالی و حقوقی دولت بستری فراهم کرده که سرمایهگذاران بخش خصوصی با اطمینان وارد این عرصه شوند.
بازار بورس برق و انتشار اوراق صرفهجویی انرژی، سازوکار شفاف پرداختها را تضمین کرده است، این نوآوریها نه تنها مسیر سرمایهگذاری را هموار میکند، بلکه جذابیت اقتصادی پروژههای پاک را افزایش میدهد.
خراسان رضوی در بخش کشاورزی نیز با ۴۰ مگاوات نیروگاه فعال جایگاه اول کشور را به دست آورده است. الگوهای متنوع احداث نیروگاه کشاورزی، از پروژههای فردی تا مجتمع، انعطافپذیری را به سیاستگذاری تزریق کردهاند.
استمرار رشد ظرفیت برق تجدیدپذیر تا ۴۰۰ مگاوات در پایان امسال، نشاندهنده عبور پروژهها از مرحله طرح به واقعیت است، البته چالشهای زمستانی بهویژه در تأمین سوخت، یادآوری میکند که مسیر پایداری انرژی نیازمند برنامهریزی فصلی دقیق است. با تلفیق سرمایهگذاری هوشمند، سیاستگذاری حمایتی و تعهد اجرایی، آینده برق ایران میتواند سبزتر و پایدارتر از همیشه رقم بخورد.
