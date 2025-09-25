به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین رویدادهای بخش آب و انرژی در هفته جاری به شرح زیر است:
توسعه میادین گازی توسط پتروشیمیها
حسین علیمراد، مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: نخستین پروژه سرمایهگذاری این صنعت در بخش بالادست آغاز شده و پیشبینی میشود در آینده نزدیک گسترش یابد. وی افزود: این اقدام علاوه بر تأمین خوراک مورد نیاز، مازاد گاز را به شبکه سراسری تزریق کرده و به جبران ناترازی گاز کمک میکند.
آغاز فصل تعمیرات نیروگاههای حرارتی
ابوالفضل عسگری، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی از شروع فصل تعمیرات نیروگاهها با سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای ۱۱۱ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی خبر داد.
تداوم صادرات نفت ایران
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر استمرار صادرات نفت گفت: با وجود فشارها و تحریمها، فروش نفت با روشها و بازارهای متنوع ادامه دارد و هیچ ضرری به کشور وارد نشده است. وی شایعات مطرحشده در فضای مجازی را نیز بیاساس دانست.
بحران آب؛ ۶۴ درصد سدهای کشور خالی
طبق تازهترین آمار، حجم آب مخازن کشور به ۱۸.۸۳ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به ۲۵ میلیارد مترمکعب سال گذشته، کاهش ۲۵ درصدی را نشان میدهد. اکنون تنها ۳۶ درصد حجم سدها پر است.
الگوی مصرف آب باید تغییر کند
محمدرضا کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب با اشاره به کاهش پیشبینیشده بارشها در پاییز، خواستار تغییر رفتار مصرفی مردم، صنایع و کشاورزان برای مقابله با اثرات خشکسالی شد و بر بسته حمایتی و مدیریتی جامع تأکید کرد.
صنایع، بزرگترین مصرفکننده برق
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه، بخش صنعت با ۳۸ میلیون و ۱۳۸ هزار کیلووات ساعت، ۳۷.۸ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص داد و پس از آن بخش خانگی با ۳۰.۸ درصد قرار گرفت.
لغو خاموشیها در تهران و سراسر کشور
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر از اجرای طرح ملی «صبا» همزمان با آغاز مدارس خبر داد و اعلام کرد که خاموشیهای بخشهای خانگی و صنعتی کاهش یافته و از یکم مهرماه تا اطلاع ثانوی لغو شده است. اکبر حسن بکلو، مدیرعامل برق تهران نیز بر ادامه مدیریت مصرف انرژی توسط مشترکان تأکید کرد.
رشد تجدیدپذیرها و عبور ظرفیت از ۲۳۰۰ مگاوات
محسن طرزطلب، رئیس ساتبا، از رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصبشده تجدیدپذیرها در یک سال گذشته خبر داد اما کمبود منابع مالی را مانع دستیابی به هدفگذاری ۵ هزار مگاواتی دانست. عباس علیآبادی، وزیر نیرو نیز اعلام کرد با افتتاح نیروگاههای خورشیدی جدید، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۲۳۰۰ مگاوات عبور کرده است.
