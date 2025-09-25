به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی ظهر پنج شنبه در حاشیه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی شهر کیان اظهار داشت: سازمان بسیج مستضعفین در قرارگاه اقتصاد مقاومتی، الگویی را با عنوان «هفته مزیت بسیج» طراحی کرده که هدف آن تسهیل ورود مردم به عرصه‌های اقتصادی است. ما در بسیج کار را به قصد انتفاع انجام نمی‌دهیم، بلکه در کنار مردم قرار می‌گیریم تا مسیر تولید تا بازار را برایشان هموار کنیم.

وی افزود: مزیت اصلی بسیج در این مسیر، تسهیلگری و تکثیر الگوهای موفق است. عرصه‌هایی که بسیج در آن‌ها ورود پیدا کرده، عمدتاً مرتبط با معیشت مردم، صنایع دستی و دامداری هستند. در همین راستا، طرح ویژه‌ای نیز با عنوان «نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی» در حال اجراست که شامل آموزش، صدور گواهی، اعطای تسهیلات و همراهی با تولیدکنندگان برای دریافت مجوزهای لازم از جمله سیب سلامت و پروانه بهداشتی می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با تأکید بر اهمیت بازار در زنجیره تولید گفت: تعریف ما از بازار، از بازار آغاز می‌شود؛ یعنی ابتدا باید بازار دیده شود، سپس تولید شکل بگیرد و در نهایت دوباره به بازار بازگردیم. به همین دلیل، نمایشگاه‌هایی در سطح محلی، شهرستانی، مجازی و ملی برگزار می‌کنیم تا محصولات مزیت‌دار هر منطقه معرفی و شبکه‌سازی شوند.

زهرایی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: محصولاتی مانند پولکی و نبات می‌توانند به خوشه‌های تولیدی تبدیل شوند. همان‌طور که ملایر در مبل و منبت، قمصر در گلاب، قم در سوهان و مریوان در کلاش‌دوزی شناخته شده‌اند، این منطقه نیز می‌تواند به قطب تولید پولکی و نبات تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که هر مسافر هنگام خروج از استان، چند کیلو از این محصولات را همراه داشته باشد.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت شهرداری، ادارات، صندوق‌های قرض‌الحسنه و کارگاه‌های تولیدی در برگزاری نمایشگاه شهر کیان گفت: تلاش ما بر این است که با حمایت تسهیلاتی، آموزش‌های تکمیلی و الگوسازی، در کنار تولیدکنندگان باشیم تا اتفاقات خوبی در مسیر اقتصاد مقاومتی رقم بخورد.