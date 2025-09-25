۴ طرح عمرانی و اشتغالزایی بسیج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح پنج شنبه همزمان با چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، چهار طرح عمرانی و اشتغالزایی بسیج در بیرجند به بهره‌برداری رسید.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی در این مراسم بیان کرد: کارگاه اقتصاد مقاومتی حوله‌بافی، کارگاه تولید سیسمونی، آسفالت راه بین مزارع روستای شهاباد و حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) طرح‌هایی هستند که امروز به بهره‌برداری می‌رسند.

سردار محمد رضا مهدوی ادامه داد: دستاوردهای پیش‌روی کشور از جمله این طرح‌ها، برکت هشت سال دفاع مقدس، انسجام ملی، وحدت و حضور هوشیارانه مردم است.

وی با اشاره به تلاش دولت‌ها و ملت در چهل سال گذشته برای پیشرفت کشور، بیان کرد: با این وجود، هنوز راه زیادی برای خدمت‌رسانی به مردم خراسان جنوبی در پیش داریم.

سردار مهدوی با بیان اینکه مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی عامل اصلی تأمین امنیت کشور است، گفت: اگر ایستادگی جوانان این مرز و بوم در هشت سال دفاع مقدس نبود، امروز شرایط ما مشابه کشور سوریه و غزه بود.