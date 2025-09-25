به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه مقدسی، پیش از ظهر پنجشنبه گفت: مادری در بیمارستان افضلی‌پور کرمان عصر روز یکم مهرماه موفق شد نوزادان پنج قلوی خود را با سلامتی زایمان کند.

وی افزود: مادر این نوزادان متولد سال ۱۳۷۹ است که در پنجمین بارداری خود با علائم درد زایمان و در سن بارداری ۳۱ هفته، تحت عمل سزارین توسط دکتر الهام دانش قرار گرفت و پنج نوزاد خود را به دنیا آورد.

مقدسی، گفت: این عمل سزارین در روز اول مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ با موفقیت انجام شد و حال عمومی مادر مطلوب گزارش شده است.

وی ادامه داد: حال نوزادان نیز مساعد گزارش شده اما به دلیل نارس بودن، هر پنج نوزاد در بخش آی‌سی‌یو نوزادان بیمارستان، تحت مراقبت ویژه قرار دارند.

سرپرستار بخش مامایی بیمارستان افضلی پور کرمان یادآور شد: این مادر پیش از این دو بار تجربه‌ی زایمان موفق داشته که حاصل آن دو دختر ۷ ساله و یک‌ساله و چهارماهه است و دو بارداری دیگر وی منجر به سقط شده بود.

گفتنی است وزن و جنسیت نوزادان قل اول: دختر، یک کیلو و ۲۵۰ گرم، قل دوم: پسر، یک کیلو و ۳۷۰ گرم، قل سوم: دختر، یک کیلو و ۱۴۰ گرم، قل چهارم: پسر، یک کیلو و ۱۲۰ گرم و قل پنجم: دختر، ۹۰۰ گرم است.