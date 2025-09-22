به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه‌های روش در پنجاه و نهمین نشست خود به موضوع «بایسته‌های روشی تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی؛ تحلیل متدیک صورت مسئله» می‌پردازد.

این نشست به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با همکاری میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید حسین حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محمدکاظم حقانی مدیر دانشنامه فقه معاصر و عبدالمجید مبلغی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنران این نشست خواهند بود.

این نشست روز یکشنبه ششم مهرماه از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ در پژوهشگاه فقه معاصر واقع در دور شهر قم، کوچه ۳۰ پلاک ۵۳ برگزار خواهد شد. همچنین علاقه مندان می‌توانند مباحث این نشست را از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join دنبال کنند.

