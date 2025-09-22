  1. دین و اندیشه
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

چه متدی معارف اسلامی را به فرهنگ عمومی تبدیل می‌کند؟

نشست «بایسته‌های روشی تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی؛ تحلیل متدیک صورت مسئله» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه‌های روش در پنجاه و نهمین نشست خود به موضوع «بایسته‌های روشی تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی؛ تحلیل متدیک صورت مسئله» می‌پردازد.

این نشست به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با همکاری میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید حسین حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محمدکاظم حقانی مدیر دانشنامه فقه معاصر و عبدالمجید مبلغی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنران این نشست خواهند بود.

این نشست روز یکشنبه ششم مهرماه از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ در پژوهشگاه فقه معاصر واقع در دور شهر قم، کوچه ۳۰ پلاک ۵۳ برگزار خواهد شد. همچنین علاقه مندان می‌توانند مباحث این نشست را از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join دنبال کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

