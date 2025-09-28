  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

توزیع بیش از ۱۳۰۰ تن نهاده دامی و ۳۵۰ تن کود شیمیایی در چهاربرج

توزیع بیش از ۱۳۰۰ تن نهاده دامی و ۳۵۰ تن کود شیمیایی در چهاربرج

ارومیه- مدیر جهاد کشاورزی چهاربرج از توزیع بیش از ۱۳۰۰ تن انواع نهاده‌های دامی و ۳۵۰ تن کود شیمیایی یارانه‌ای در این شهرستان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه خبر داد.

مهیار هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تامین به موقع نهاده‌ها برای حمایت از کشاورزان و دامداران منطقه، اعلام کرد: این میزان نهاده شامل ۴۴۰ تن سبوس، ۵۶۰ تن کنسانتره، ۳۲۰ تن ذرت و جو است.

مدیر جهاد کشاورزی چهاربرج همچنین از توزیع بیش از ۳۵۰ تن انواع کود یارانه‌ای شامل ۳۳۳ تن اوره و ۲۵ تن پتاس در این بازه زمانی خبر داد.

هاشمی بر تداوم تلاش‌ها برای حمایت از کشاورزان و دامداران منطقه تاکید کرد و گفت: در راستای تأمین به موقع نهاده‌های دامی و کشاورزی مورد نیاز کشاورزان جهت کشت‌های تابستانه و جبران و کمک به تامین نهاده‌های دامی، هر کاری که از دستمان در جهت حمایت از کشاورزان و دامداران منطقه بربیاید، دریغ نخواهیم کرد.

توزیع این میزان نهاده و کود، گامی مهم در راستای حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی در شهرستان چهاربرج به شمار می‌رود.

کد خبر 6604480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها