توزیع بیش از ۱۳۰۰ تن نهاده دامی و ۳۵۰ تن کود شیمیایی در چهاربرج

مهیار هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تامین به موقع نهاده‌ها برای حمایت از کشاورزان و دامداران منطقه، اعلام کرد: این میزان نهاده شامل ۴۴۰ تن سبوس، ۵۶۰ تن کنسانتره، ۳۲۰ تن ذرت و جو است.

مدیر جهاد کشاورزی چهاربرج همچنین از توزیع بیش از ۳۵۰ تن انواع کود یارانه‌ای شامل ۳۳۳ تن اوره و ۲۵ تن پتاس در این بازه زمانی خبر داد.

هاشمی بر تداوم تلاش‌ها برای حمایت از کشاورزان و دامداران منطقه تاکید کرد و گفت: در راستای تأمین به موقع نهاده‌های دامی و کشاورزی مورد نیاز کشاورزان جهت کشت‌های تابستانه و جبران و کمک به تامین نهاده‌های دامی، هر کاری که از دستمان در جهت حمایت از کشاورزان و دامداران منطقه بربیاید، دریغ نخواهیم کرد.

توزیع این میزان نهاده و کود، گامی مهم در راستای حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی در شهرستان چهاربرج به شمار می‌رود.