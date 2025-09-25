توضیحات آموزش و پرورش در خصوص حادثه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صمیمی در گفت و گوی خبری در خصوص علت وقوع حادثه انفجار در این اداره کل اظهار کرد: پیش از ظهر امروز صدای انفجاری در طبقه اول ساختمان اداره کل شنیده شد که با بررسی‌های اولیه مشخص شد عامل این صدا انفجار ترقه دست ساز صوتی است.

وی با بیان اینکه این حادثه هیچگونه تلفات جانی و خسارتی در پی نداشته است افزود: شرایط کاملاً عادی است و همکاران بنده طبق روال عادی مشغول انجام امور روزمره هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: برای پیشگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از این حادثه، شهروندان و هم استانی‌ها اخبار را صرفاً از رسانه‌ها ومنابع رسمی پیگیری کنند.