عتباتی: عامل انفجار در آموزش و پرورش آذربایجان غربی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی دقیق و فنی دستگاه قضائی استان با مجموعه اطلاعاتی و انتظامی استان و انجام کارهای تخصصی توسط نیروهای اداره اطلاعات استان، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان افزود: از مخفیگاه این فرد متهم مقادیری مواد منفجره و بمب‌های صوتی کشف و ضبط شد.

عتباتی اضافه کرد: تحقیقات کامل در خصوص ابعاد این اقدام خرابکارانه در دستور کار هست و متعاقباً به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.