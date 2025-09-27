  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

عتباتی: عامل انفجار در آموزش و پرورش آذربایجان غربی دستگیر شد

عتباتی: عامل انفجار در آموزش و پرورش آذربایجان غربی دستگیر شد

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری عامل انفجار بمب صوتی در آموزش و پرورش استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی دقیق و فنی دستگاه قضائی استان با مجموعه اطلاعاتی و انتظامی استان و انجام کارهای تخصصی توسط نیروهای اداره اطلاعات استان، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان افزود: از مخفیگاه این فرد متهم مقادیری مواد منفجره و بمب‌های صوتی کشف و ضبط شد.

عتباتی اضافه کرد: تحقیقات کامل در خصوص ابعاد این اقدام خرابکارانه در دستور کار هست و متعاقباً به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.

کد خبر 6603931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها