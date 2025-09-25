امام جمعه بوشهر: اجرای مصوبات ستاد امر به معروف تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با قدردانی از حضور یکایک اعضای ستاد، بر لزوم اجرای مصوبات این نشست تأکید کرد و افزود: لازم است تا در اسرع وقت نسبت به برنامه ریزی و زمانبندی اجرای آنها اقدام شود، از جمله همایش آسیب‌های اجتماعی که به صورت استانی و مطلوب برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در استان و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر به مطالبات مردمی در خصوص معضل خانه‌های مبله اشاره و تأکید کرد: مدیران مرتبط با هم‌اندیشی و همراهی در باره این موضوع که معضلی برای مردم شده در حالی که می‌تواند منبع درآمدی برای آنان باشد به نحو مطلوب رسیدگی و ساماندهی کنند.