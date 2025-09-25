  1. استانها
  2. بوشهر
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

امام جمعه بوشهر: اجرای مصوبات ستاد امر به معروف تسریع شود

امام جمعه بوشهر: اجرای مصوبات ستاد امر به معروف تسریع شود

بوشهر- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات این ستاد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با قدردانی از حضور یکایک اعضای ستاد، بر لزوم اجرای مصوبات این نشست تأکید کرد و افزود: لازم است تا در اسرع وقت نسبت به برنامه ریزی و زمانبندی اجرای آنها اقدام شود، از جمله همایش آسیب‌های اجتماعی که به صورت استانی و مطلوب برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در استان و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر به مطالبات مردمی در خصوص معضل خانه‌های مبله اشاره و تأکید کرد: مدیران مرتبط با هم‌اندیشی و همراهی در باره این موضوع که معضلی برای مردم شده در حالی که می‌تواند منبع درآمدی برای آنان باشد به نحو مطلوب رسیدگی و ساماندهی کنند.

کد خبر 6601580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها