  1. استانها
  2. بوشهر
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

۸۴۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان آبپخشی توزیع شد

بوشهر- رئیس کمیته امداد آب پخش از توزیع ۸۴۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

غلامحسین قیطاس‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته امداد شهر آبپخش، هرساله درآستانه بازگشایی مدارس باهدف کمک به دانش آموزان نیازمند نسبت به تامین مایحتاج تحصیلی این عزیزان اقدامات لازم راانجام می‌دهد.

رییس کمیته امداد آب پخش افزود: امسال هم این کاربا مشارکت وهمراهی افرادخیر ونیکوکار ومراکز نیکوکاری ودهیاران بخش انجام شد و لوازم التحریروسایرملزومات آموزشی تهیه و دربین این عزیزان توزیع شده است.

قیطاس خواه ضمن تقدیروتشکر ازتمامی بزرگوارانی که دراین زمینه حمایت کردند عنوانکرد: تعداد ۸۴۰ دانش آموز و۲۲ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد آبپخش می‌باشندهستند.

