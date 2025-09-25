فرماندار دشتی: وفاق موجود در جامعه موجب هراس دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم غبارروبی قبور مطهر شهدا شهر خورموج با تبریک هفته دفاع مقدس اظهارداشت: در هشت سال دفاع مقدس با همه ی مشکلات ایجاد شده دستاوردهای بزرگی به دست آمد که تجربیات گرانبهایی را نصیب کشورمان کرد که یکی از آنها تجربه چگونگی مقابله با تجاوز و جنگ ۱۲ روزه بود و در این عرصه شهرستان دشتی هم در همه ادوار شهدای والامقامی را تقدیم ایران عزیزمان کرده است که امروز سبب افتخار همگان هستند.

وی با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس افزود: همان‌گونه که در جهاد دفاع از وطن موفق عمل کردیم باید در زمینه جهاد علمی نیز تلاش و همت مضاعفی داشته باشیم تا شاهد تحقق دستاوردهای مناسبی در این عرصه نیز باشیم.

فرماندار دشتی با بیان اینکه صلح طلبی خصلت ایرانیان است و حتماً «ما اهل مذاکره هستیم اما با این منطق که مذاکره با زور را نمی‌پذیریم» اظهار کرد: مواضع ارزشمند رئیس‌جمهور در سازمان ملل موجب خشم دشمنان شد. وی ادامه داد: تاکید داریم اتحاد، انسجام و وفاق در جامعه موجب هراس دشمنان است و هر چه این همبستگی بیشتر شود، ناکامی دشمنان نیز در تحقق اهداف و برنامه‌هایش افزایش خواهد یافت.

فرماندار دشتی همچنین اقدام ارزشمند سربازان گمنام امام زمان (عج) در کشف و شناسایی اطلاعات مکان‌ها و دانشمندان و سردمداران رژیم صهیونیستی را کاری بزرگ و قابل تقدیر دانست که هجمه بزرگی را متوجه دشمن صهیونی خواهد کرد.