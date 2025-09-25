به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی بعدازظهر پنجشنبه نشست تخصصی شهرداران و اعضای شوراهای شهر، با اشاره به جایگاه تاریخی همدان و اهمیت حکمرانی شهری هدفمند، اظهار کرد: اتخاذ تصمیمات بلندمدت در مدیریت شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: پس از یک سال بررسی و تصویب در شورای فرهنگ عمومی کشور، همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران ثبت شد؛ این عنوان نماد تمدن کهن ایران است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اتحاد و همدلی مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخی بزرگ‌ترین پشتوانه حفظ دستاوردهای کشور است.

حاجی‌بابایی با اشاره به پیش‌بینی سازمان ملل مبنی بر شهرنشین شدن ۶۸ درصد جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰، خاطرنشان کرد: هر تصمیم شهری باید پاسخگوی نیازهای ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده باشد.

وی با انتقاد از برخی روش‌های فعلی مدیریت شهری گفت: در کشورهای پیشرفته ابتدا زیرساخت‌ها ساخته می‌شود و سپس مردم سکونت می‌یابند، اما در بسیاری از شهرهای ما این روند معکوس است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی فلسفه مدیریت شهری را مبتنی بر شناخت نیازهای مردم، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند دانست و توجه به روستاها و مناطق حاشیه شهر را راهی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق عدالت دانست.

در پایان، حاجی‌بابایی تأکید کرد: بدون فلسفه روشن در حکمرانی شهری، حتی با منابع کافی، توسعه دچار آشفتگی خواهد شد.