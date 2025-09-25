به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه بعدازظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی همدان، توسعه صنایع تبدیلی و غذایی را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارتخانه دانست و اظهار کرد: حمایت از نوآوری در تولید سیب‌زمینی از اهداف اصلی است.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در مدیریت بازار محصولات کشاورزی گفت: ایجاد قیمت متعادل و منطقی برای محصولات، نیازمند تنظیم تولید از مسیر الگوی کشت و برخورداری از آمار دقیق تولید و ذخیره‌سازی در کل کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی خواستار ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تولید، فروش و موجودی انبار در تمام شهرستان‌ها شد تا نیاز داخلی به محصولات، از جمله سیب‌زمینی، در طول سال تأمین و مازاد آن صادر شود.

نوری قزلجه، صادرات محصولات باکیفیت را مشروط به تأمین نیاز داخلی دانست و افزود: اتصال حتی بخشی از تولید به صادرات، نقش مؤثری در تنظیم قیمت، ارتقای کیفیت و تقویت فرهنگ تولید دارد.

وی تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی طرفدار اصلی صادرات است اما اجرای موفق آن، نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی از مرحله الگوی کشت تا عرضه محصول در بازار است.

نوری قزلجه در پاسخ به مشکلات صنایع تبدیلی، قطع برق و گاز، وزیر جهاد کشاورزی گفت: این مسائل در دولت به طور جدی پیگیری می‌شود و حقوق تولیدکنندگان مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره استمهال وام‌ها اعلام کرد که این موضوع از چهار ماه پیش در دست بررسی است.

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش اخیر قیمت مرغ را ناشی از افت تولید به دلیل قطعی برق و گرمای هوا دانست و گفت: با عادی شدن شرایط، قیمت‌ها به ثبات نسبی بازگشته است.

وی همچنین تأکید کرد که طبق قانون، قیمت‌گذاری دستوری برای برنج داخلی که از یارانه یا ارز ترجیحی استفاده نمی‌کند، مجاز نیست.

وزیر جهاد کشاورزی، شهرستان بهار را با تولید سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن سیب‌زمینی، از قطب‌های مهم این محصول در کشور معرفی کرد و بر ضرورت استفاده از فناوری و نوآوری برای افزایش بهره‌وری در این بخش تأکید کرد.