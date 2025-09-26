محسن قضاتلو، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظافت بزرگراههای پایتخت اظهارداشت: برای نگهداشت شهر و تمیزی در حوزه بزرگراهی تهران را به دو پهنه شرقی و غربی تقسیم کردیم.
وی با اشاره به اینکه برای این موضوع ۸۵۰ کارگر ایرانی با حقوق میانگین ماهیانه ۲۵ میلیون تومان همراه با بیمه برای آنها در نظر گرفته ایم، گفت: همچنین ۵۰ ماشین جارو و ۲۵ ماشین جدول شوی برای نظافت بزرگراهها اختصاص داده ایم.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: همچنین نظارت دورهای را برای نگهداشت و نظافت بزرگراهها بیشتر کرده ایم و محلهایی که امکان نظافت با خودرو نیست از طریق پاکبان ها با حفظ ایمنی و رعایت اصول اقدامات لازم را انجام میدهیم.
قضاتلو بیان داشت: برای کارگرانی که از شهرهای اطراف حضور مییابد سرویس رفت و آمد در نطر گرفته ایم.
