  1. استانها
  2. البرز
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در طرح پاکسازی صنوف چهارباغ

پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در طرح پاکسازی صنوف چهارباغ

کرج-فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ از پلمب ۹ واحد صنفی متخلف و اخطار به ۱۲ واحد دیگر در راستای اجرای طرح پاکسازی و ساماندهی صنوف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ اظهار داشت: طرح پاکسازی و ساماندهی صنوف با هدف پیشگیری از جرایم، به ویژه خرید و فروش اموال مسروقه، طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان چهارباغ به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح که با مشارکت و نظارت نیروی انتظامی شهرستان انجام شد، از ۵۱ واحد صنفی بازدید به عمل آمد. در نتیجه این بازدیدها، ۱۲ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات صنفی اخطار پلمب دریافت کردند و ۹ واحد صنفی متخلف نیز با دستور مقام قضائی پلمب شدند.

سرهنگ مردانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی یا اطلاع از خرید و فروش کالاهای مسروقه مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا با همکاری مردم، گامی مؤثر در جهت ارتقا امنیت و مبارزه با جرایم برداشته شود.

کد خبر 6601677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها