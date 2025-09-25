پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در طرح پاکسازی صنوف چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ اظهار داشت: طرح پاکسازی و ساماندهی صنوف با هدف پیشگیری از جرایم، به ویژه خرید و فروش اموال مسروقه، طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان چهارباغ به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح که با مشارکت و نظارت نیروی انتظامی شهرستان انجام شد، از ۵۱ واحد صنفی بازدید به عمل آمد. در نتیجه این بازدیدها، ۱۲ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات صنفی اخطار پلمب دریافت کردند و ۹ واحد صنفی متخلف نیز با دستور مقام قضائی پلمب شدند.

سرهنگ مردانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی یا اطلاع از خرید و فروش کالاهای مسروقه مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا با همکاری مردم، گامی مؤثر در جهت ارتقا امنیت و مبارزه با جرایم برداشته شود.