حمیدی: شکارچیان غیرمجاز در دهگلان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل حمیدی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست دهگلان در جریان گشتزنیهای مستمر و پایش مناطق آزاد، موفق شدند دو نفر متخلف را در محدوده اطراف روستای الیپینک شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده از این افراد، مشخص شد که اقدام به شکار غیرمجاز دو رأس خرگوش کردهاند که لاشه حیوانات به همراه دو قبضه اسلحه شکاری و ۱۵ عدد فشنگ از متخلفان کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهگلان تصریح کرد: پس از تنظیم صورتجلسه، پرونده این افراد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
حمیدی با تأکید بر ضرورت صیانت از حیاتوحش منطقه خاطرنشان کرد: گونههای جانوری سرمایههای ارزشمند طبیعی شهرستان محسوب میشوند و حفظ این سرمایهها نیازمند همراهی، هوشیاری و مشارکت جدی مردم است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را به یگان حفاظت اطلاع دهند تا از آسیب به طبیعت و زیستگاههای جانوری جلوگیری شود.
نظر شما