رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهگلان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت و کنترل مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان، مأموران به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
کامران حمیدی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۰ قطعه کبک زنده که به صورت غیرمجاز صید و بستهبندی شده بودند، کشف و ضبط شد.
وی بیان کرد: متأسفانه سه قطعه کبک به دلیل جراحات وارده و شرایط نامناسب حملونقل تلف شدند، اما هفت قطعه دیگر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و اطمینان از سلامت نسبی، در زیستگاههای طبیعی شهرستان رهاسازی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهگلان با اشاره به اهمیت گونه کبک به عنوان یکی از گونههای ارزشمند و شاخص منطقه، عنوان کرد: پس از تنظیم صورتجلسه، پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع شد.
حمیدی یادآور شد: صید، حمل و قاچاق پرندگان وحشی و گونههای حمایتشده از جمله کبک، جرم محسوب میشود و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.
