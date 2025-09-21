جمعیت ایثارگران: تجربه زیست برجام و بدعهدی حداکثری غرب را بکار بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پی فعال شدن مکانیزم ماشه با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: ضروری است دستگاه دیپلماسی و شورای عالی امنیت ملی مستندات و روایت خود از خلف تعهدات اروپاییان در مسئله اینستکس را با ‏ادبیات و ابزارهای دقیق رسانه‌ای و حقوقی در سطح افکار عمومی داخلی و همچنین در سطح بین‌المللی منتشر کرده و روایت ‏جمهوری اسلامی ایران را از بدعهدی این کشورها به عرصه بین‌المللی مخابره کنند.‏

فعال سازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی عضو برجام درحالی انجام شد که جمهوری اسلامی ایران در مسئله برجام تا حد امکان به ‏تعهدات خود متعهد بوده و تلاش داشته مسیر دیپلماسی را کماکان زنده نگاه دارد. با اینحال در اثنای مذاکرات اخیر میان تهران و واشنگتن ‏تهاجم غیرقانونی و متجاوزانه نظامی رژِیم کودک‌کش صهیونی با حمایت و دخالت مستقیم دولت ایالات متحده به خاک جمهوری اسلامی ایران ‏صورت پذیرفت تا بیش از پیش اثبات نماید که مذاکره و دیپلماسی برای طرف مقابل صرفاً ابزاری برای مشغولیت‌سازی و فریب جهت پیشبرد ‏اهداف شوم و خباثت آلودشان است. با این وجود جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن حمایت از مواضع رسمی جمهوری اسلامی در عرصه ‏بین‌المللی نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی و از باب ارشاد به مسئولین ذیربط اعلام می‌دارد:

‏۱.‏ تجربه زیست برجام و تحولات یک دهه اخیر پیرامون آن و بدعهدی حداکثری غرب در ایفای تعهدات قانونی و مستند خود در قبال ‏جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان تجربه‌ای بسیار گرانبها برای هرنوع مذاکره‌ی جدیدی با طرف مقابل مورد استفاده و کاربست ‏قرار گیرد.‏

‏۲.‏ هرگونه توافقی که با نهادهایی همچون آژانس بین‌المللی انرژِی اتمی صورت می‌گیرد باید جزئیات آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ‏بررسی‌های کارشناسانه و نقادانه در اختیار نخبگان و اصحاب سیاست قرار گرفته تا ضمن متذکر شدن ایرادات و ابهامات احتمالی آن به ‏مسئولین ذیربط فضای جدیدی را در افکار عمومی کشور برای جلب حمایت حداکثری از تصمیمات دولت محترم در این عرصه فراهم ‏سازد. از طرفی ذکر این نکته ضروری است که سبقه تاریک و سیاه آژانس بین‌المللی انرژِی اتمی و مدیرکل جاسوس و قلاده به گردن ‏آن در قبال جمهوری اسلامی ایران جای هرگونه خوش بینی و تعامل برابر با این نهاد بدسابقه را مسدود می‌کند و مجدداً این نکته را ‏برجسته می‌نماید که هرگونه تعاملی با این نهاد باید با منفی نگری کامل و براساس بی اعتمادی متقابل انجام گیرد.‏

‏۳.‏ انتقاد جدی به دستگاه دیپلماسی کشور وجود دارد که از فرصت موجود چندماهه اخیر برای تظلم خواهی و استفاده از ابزار دیپلماسی ‏عمومی برای محکوم کردن طرفین غربی به جهت عدم اجرای تعهداتشان در برجام بهره کافی نبرده و اساساً امکان روایت‌سازی را برای ‏دشمنان قسم خورده کشور و انقلاب فراهم کرده تا با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و بین‌المللی موج منفی را در افکار عمومی ‏بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه بی‌اندازد. وزارت خارجه موظف بود ضمن ایفای نقش هماهنگ کننده این موضوع در ‏داخل کشور برنامه‌ای عملیاتی برای مقابله با این مسئله تنظیم و با همکاری فرابخشی آن را اجرا می‌کرد.‏

‏۴.‏ تجاوز رژِیم منحوس صهیونی به قطر به عنوان یک کشور مسلمان و البته شریک راهبردی آمریکا در منطقه فرصت مغتنمی را برای ‏تبیین مواضع بر حق جمهوری اسلامی ایران در قبال رژِیم صهیونی و دوگانگی غرب در مواجهه با آن فراهم کرده است که بایستی از ‏آن نهایت بهره‌برداری را انجام داد.‏

‏۵.‏ صداهایی در داخل کشور پیرامون لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا مطرح است که جای بسی تعجب و حیرت دارد. این صداها از حنجره ‏کسانی بلند است که اتفاقاتی نظیر تله‌ی مکانیسم ماشه را به دامن ملت انداخته و در کمال وقاحت در ایامی که منتقدان و دلسوزان ‏انقلاب از این مسئله به عنوان موضوعی خطرناک و غیر معقول یاد می‌کردند در کمال وقاحت و پررویی آن را ادعای دروغ منتقدین ‏برای ضربه به دولت وقت عنوان کرده و با لاپوشانی موضوع در رسانه‌ها مانع از هرگونه اظهار نظر کارشناسانه و دلسوزانه شدند. جمعیت ‏ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن محکومیت این افراد و مواضع غلط و مضرایشان برای منافع و امنیت ملی کشور بر اتخاذ راهبردی ‏هماهنگ و منسجم که دارای ابعاد مختلف کارشناسانه و حرفه‌ای پیرامون این موضوع است تاکید دارد.‏

‏۶.‏ ضروری است دستگاه دیپلماسی و شورای عالی امنیت ملی مستندات و روایت خود از خلف تعهدات اروپاییان در مسئله اینستکس را با ‏ادبیات و ابزارهای دقیق رسانه‌ای و حقوقی در سطح افکار عمومی داخلی و همچنین در سطح بین‌المللی منتشر کرده و روایت ‏جمهوری اسلامی ایران را از بدعهدی این کشورها به عرصه بین‌المللی مخابره کنند.‏

‏۷.‏ با توجه به حمایت مثبت کشورهای روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از مواضع جمهوری اسلامی ایران ‏در مسئله هسته‌ای که نشان از فروپاشی نظم قدیم بین‌المللی به رهبری آمریکا بوده، ضروری است سازوکار مشخصی برای همگرایی بیشتر با این دو کشور و سایر دولت‌های منتقد نظم استعماری غرب که سابقا در مراجع عالیه‌ی نظام طراحی و ابلاغ گردیده با جدیت ‏و توان دوچندان تری پیگیری و اجرایی شود.‬ همچنین مشی رئیس جمهور محترم و دستگاه سیاست خارجی کشور در توجه کافی به ‏ظرفیت موجود در کشورهای همسایه قابل ستایش و ارج نهادن بوده و امید است با جدیت و برنامه مدون تری مسئله ارتباط فراگیر با ‏تمام همسایگان پیگیری و اجرایی گردد.‏

‏۸.‏ مهم‌ترین مسئله موجود در عرصه داخلی فارغ از بحث‌های روانی و اثر گذار بر شاخص‌های اقتصادی همچون قیمت طلا و ارز بسیار ‏حیاتی و ضروری است که مجلس شورای اسلامی با همکاری ۱۰۰ درصدی با ارکان دولت مسئله کالابرگ را جهت حفاظت از اقشار ‏آسیب‌پذیر جامعه در قبال این تحولات و نوسانات اقتصادی با همیّت و جدیت وصف‌ناپذیری دنبال کرده تا از هرگونه سواستفاده ‏دشمنان و بدخواهان مردم و انقلاب از وضعیت احتمالی جلوگیری گردد.‏

‏۹.‏ اسنپ بک و حواشی مرتبط با آن مسئله‌ای کاملاً روانی است و موج روانی آن باید در عرصه افکار عمومی مدیریت و تبین درست شود. ‏از این رو پادزهر این عملیات روانی طرف مقابل حمایت کامل از عرصه تولید و رفع موانع تولید در کنار توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ‏داخل کشور است که اهتمام ویژه دستگاه‌های ذیربط را می‌طلبد.‏

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پایان ضمن محکومیت زیاده خواهی کشورهای غربی که در سبقه تاریخیشان نژاد پرستی و خونریزی و ظلم ‏آشکار بخشی از هویت انکار ناپذیر آنهاست، خاطرنشان می‌کند که جبهه طرف مقابل به ویژه پس از ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه عزم خود را برای ‏تضعیف حداکثری انقلاب اسلامی جزم کرده و برنامه عملیاتی خود جهت حرکت به سمت تجزیه‌ی ایران اسلامی را به مرحله اجرایی وارد نموده ‏است. از این رو درک نوع مواجه دشمنان با جمهوری اسلامی و همچنین اتخاذ راهبردهای مؤثر ذیل منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب امری ‏اجتناب ناپذیر برای مواجهه با این دشمنان قسم خورده کشور است. بر این اساس هوشیاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای مواجهه با عناصر ‏خود فروخته یا نفوذی داخلی و همچنین طراحی عملیاتی راهبردهای پدافند غیرعامل به وِیژه در حوزه هوش مصنوعی و عملیات‌های مخرب ‏سایبری که عمدتاً در تلاش برای تولید نارضایتی اجتماعی و تأثیر گذاری بر افکار عمومی داخل کشور طراحی و اجرا می‌گردد امری واجب و ‏حیاتی برای شکست نهایی دشمنان این مرز و بوم است. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی امیدوار و مشتاق است همه‌ی آحاد جامعه به ویژه دولت ‏و رئیس جمهور سخت کوش و محترم و تمامی ارکان مدیریتی و اجرایی کشور ضمن حرکت برمدار منویات و دستورات مقام معظم رهبری و با ‏تداوم همدلی و اتحاد مقدسی که پس از نبرد ۱۲ روزه اخیر به دست آماده از این مرحله حساس نیز با افتخار و سربلندی عبور کند.‏

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی