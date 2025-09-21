جمعیت ایثارگران: تجربه زیست برجام و بدعهدی حداکثری غرب را بکار بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پی فعال شدن مکانیزم ماشه با صدور بیانیهای تأکید کرد: ضروری است دستگاه دیپلماسی و شورای عالی امنیت ملی مستندات و روایت خود از خلف تعهدات اروپاییان در مسئله اینستکس را با ادبیات و ابزارهای دقیق رسانهای و حقوقی در سطح افکار عمومی داخلی و همچنین در سطح بینالمللی منتشر کرده و روایت جمهوری اسلامی ایران را از بدعهدی این کشورها به عرصه بینالمللی مخابره کنند.
فعال سازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی عضو برجام درحالی انجام شد که جمهوری اسلامی ایران در مسئله برجام تا حد امکان به تعهدات خود متعهد بوده و تلاش داشته مسیر دیپلماسی را کماکان زنده نگاه دارد. با اینحال در اثنای مذاکرات اخیر میان تهران و واشنگتن تهاجم غیرقانونی و متجاوزانه نظامی رژِیم کودککش صهیونی با حمایت و دخالت مستقیم دولت ایالات متحده به خاک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت تا بیش از پیش اثبات نماید که مذاکره و دیپلماسی برای طرف مقابل صرفاً ابزاری برای مشغولیتسازی و فریب جهت پیشبرد اهداف شوم و خباثت آلودشان است. با این وجود جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن حمایت از مواضع رسمی جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی و از باب ارشاد به مسئولین ذیربط اعلام میدارد:
۱. تجربه زیست برجام و تحولات یک دهه اخیر پیرامون آن و بدعهدی حداکثری غرب در ایفای تعهدات قانونی و مستند خود در قبال جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان تجربهای بسیار گرانبها برای هرنوع مذاکرهی جدیدی با طرف مقابل مورد استفاده و کاربست قرار گیرد.
۲. هرگونه توافقی که با نهادهایی همچون آژانس بینالمللی انرژِی اتمی صورت میگیرد باید جزئیات آن در کوتاهترین زمان ممکن برای بررسیهای کارشناسانه و نقادانه در اختیار نخبگان و اصحاب سیاست قرار گرفته تا ضمن متذکر شدن ایرادات و ابهامات احتمالی آن به مسئولین ذیربط فضای جدیدی را در افکار عمومی کشور برای جلب حمایت حداکثری از تصمیمات دولت محترم در این عرصه فراهم سازد. از طرفی ذکر این نکته ضروری است که سبقه تاریک و سیاه آژانس بینالمللی انرژِی اتمی و مدیرکل جاسوس و قلاده به گردن آن در قبال جمهوری اسلامی ایران جای هرگونه خوش بینی و تعامل برابر با این نهاد بدسابقه را مسدود میکند و مجدداً این نکته را برجسته مینماید که هرگونه تعاملی با این نهاد باید با منفی نگری کامل و براساس بی اعتمادی متقابل انجام گیرد.
۳. انتقاد جدی به دستگاه دیپلماسی کشور وجود دارد که از فرصت موجود چندماهه اخیر برای تظلم خواهی و استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی برای محکوم کردن طرفین غربی به جهت عدم اجرای تعهداتشان در برجام بهره کافی نبرده و اساساً امکان روایتسازی را برای دشمنان قسم خورده کشور و انقلاب فراهم کرده تا با استفاده از ابزارهای رسانهای و بینالمللی موج منفی را در افکار عمومی بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه بیاندازد. وزارت خارجه موظف بود ضمن ایفای نقش هماهنگ کننده این موضوع در داخل کشور برنامهای عملیاتی برای مقابله با این مسئله تنظیم و با همکاری فرابخشی آن را اجرا میکرد.
۴. تجاوز رژِیم منحوس صهیونی به قطر به عنوان یک کشور مسلمان و البته شریک راهبردی آمریکا در منطقه فرصت مغتنمی را برای تبیین مواضع بر حق جمهوری اسلامی ایران در قبال رژِیم صهیونی و دوگانگی غرب در مواجهه با آن فراهم کرده است که بایستی از آن نهایت بهرهبرداری را انجام داد.
۵. صداهایی در داخل کشور پیرامون لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا مطرح است که جای بسی تعجب و حیرت دارد. این صداها از حنجره کسانی بلند است که اتفاقاتی نظیر تلهی مکانیسم ماشه را به دامن ملت انداخته و در کمال وقاحت در ایامی که منتقدان و دلسوزان انقلاب از این مسئله به عنوان موضوعی خطرناک و غیر معقول یاد میکردند در کمال وقاحت و پررویی آن را ادعای دروغ منتقدین برای ضربه به دولت وقت عنوان کرده و با لاپوشانی موضوع در رسانهها مانع از هرگونه اظهار نظر کارشناسانه و دلسوزانه شدند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن محکومیت این افراد و مواضع غلط و مضرایشان برای منافع و امنیت ملی کشور بر اتخاذ راهبردی هماهنگ و منسجم که دارای ابعاد مختلف کارشناسانه و حرفهای پیرامون این موضوع است تاکید دارد.
۶. ضروری است دستگاه دیپلماسی و شورای عالی امنیت ملی مستندات و روایت خود از خلف تعهدات اروپاییان در مسئله اینستکس را با ادبیات و ابزارهای دقیق رسانهای و حقوقی در سطح افکار عمومی داخلی و همچنین در سطح بینالمللی منتشر کرده و روایت جمهوری اسلامی ایران را از بدعهدی این کشورها به عرصه بینالمللی مخابره کنند.
۷. با توجه به حمایت مثبت کشورهای روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مسئله هستهای که نشان از فروپاشی نظم قدیم بینالمللی به رهبری آمریکا بوده، ضروری است سازوکار مشخصی برای همگرایی بیشتر با این دو کشور و سایر دولتهای منتقد نظم استعماری غرب که سابقا در مراجع عالیهی نظام طراحی و ابلاغ گردیده با جدیت و توان دوچندان تری پیگیری و اجرایی شود. همچنین مشی رئیس جمهور محترم و دستگاه سیاست خارجی کشور در توجه کافی به ظرفیت موجود در کشورهای همسایه قابل ستایش و ارج نهادن بوده و امید است با جدیت و برنامه مدون تری مسئله ارتباط فراگیر با تمام همسایگان پیگیری و اجرایی گردد.
۸. مهمترین مسئله موجود در عرصه داخلی فارغ از بحثهای روانی و اثر گذار بر شاخصهای اقتصادی همچون قیمت طلا و ارز بسیار حیاتی و ضروری است که مجلس شورای اسلامی با همکاری ۱۰۰ درصدی با ارکان دولت مسئله کالابرگ را جهت حفاظت از اقشار آسیبپذیر جامعه در قبال این تحولات و نوسانات اقتصادی با همیّت و جدیت وصفناپذیری دنبال کرده تا از هرگونه سواستفاده دشمنان و بدخواهان مردم و انقلاب از وضعیت احتمالی جلوگیری گردد.
۹. اسنپ بک و حواشی مرتبط با آن مسئلهای کاملاً روانی است و موج روانی آن باید در عرصه افکار عمومی مدیریت و تبین درست شود. از این رو پادزهر این عملیات روانی طرف مقابل حمایت کامل از عرصه تولید و رفع موانع تولید در کنار توجه به ظرفیتهای اقتصادی داخل کشور است که اهتمام ویژه دستگاههای ذیربط را میطلبد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پایان ضمن محکومیت زیاده خواهی کشورهای غربی که در سبقه تاریخیشان نژاد پرستی و خونریزی و ظلم آشکار بخشی از هویت انکار ناپذیر آنهاست، خاطرنشان میکند که جبهه طرف مقابل به ویژه پس از ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه عزم خود را برای تضعیف حداکثری انقلاب اسلامی جزم کرده و برنامه عملیاتی خود جهت حرکت به سمت تجزیهی ایران اسلامی را به مرحله اجرایی وارد نموده است. از این رو درک نوع مواجه دشمنان با جمهوری اسلامی و همچنین اتخاذ راهبردهای مؤثر ذیل منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب امری اجتناب ناپذیر برای مواجهه با این دشمنان قسم خورده کشور است. بر این اساس هوشیاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای مواجهه با عناصر خود فروخته یا نفوذی داخلی و همچنین طراحی عملیاتی راهبردهای پدافند غیرعامل به وِیژه در حوزه هوش مصنوعی و عملیاتهای مخرب سایبری که عمدتاً در تلاش برای تولید نارضایتی اجتماعی و تأثیر گذاری بر افکار عمومی داخل کشور طراحی و اجرا میگردد امری واجب و حیاتی برای شکست نهایی دشمنان این مرز و بوم است. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی امیدوار و مشتاق است همهی آحاد جامعه به ویژه دولت و رئیس جمهور سخت کوش و محترم و تمامی ارکان مدیریتی و اجرایی کشور ضمن حرکت برمدار منویات و دستورات مقام معظم رهبری و با تداوم همدلی و اتحاد مقدسی که پس از نبرد ۱۲ روزه اخیر به دست آماده از این مرحله حساس نیز با افتخار و سربلندی عبور کند.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
