به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: با توجه به تشدید بارشها و شرایط ناپایدار جوی، تمامی تیمهای عملیاتی هلالاحمر استان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته و برای پوشش حوادث احتمالی سازماندهی شدهاند.
وی افزود: تمامی نیروهای امدادی در پایگاههای امدادونجات، کشیک اضطراری شعب و مراکز امدادی و خودروهای عملیاتی و تجهیزات سیلاب و کوهستان آماده به کار هستند تا در صورت وقوع حادثه، برای امدادرسانی اعزام شوند.
جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: با توجه به احتمال وقوع آبگرفتگی در برخی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و خطر سیلاب در نواحی کوهستانی، از هموطنان خواسته میشود از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانهها خودداری کرده و از انجام فعالیتهای کوهنوردی در شرایط ناپایدار جوی پرهیز کنند.
وی یادآور شد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان (EOC) با شماره ۱۱۲ به صورت شبانهروزی پاسخگوی تماسهای اضطراری هموطنان است.
