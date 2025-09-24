به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر استان در حالت آماده‌باش قرار گرفته و برای پوشش حوادث ناشی از شرایط جوی به‌ویژه بارش‌های شدید سازماندهی شده‌اند.



وی افزود: تاکنون از شهرستان گرگان دو تیم عملیاتی به مناطق در معرض خطر اعزام شده و تیم واکنش سریع استان نیز آماده مداخله فوری است.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستانضمن توصیه به رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، حضور در ارتفاعات، جنگل‌ها و نقاط حادثه‌خیز خودداری کرده و هشدارهای دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.