با آقا مرتضی، دیدار تازه کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴، محفل فرهنگی «دیدار با آقامرتضی» در پاتوق فرهنگی حرفینو برگزار شد. این نشست به مناسبت انتشار کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» شکل گرفت؛ اثری که نویسنده نزدیک به شش سال برای تحقیق، پژوهش و نگارش آن وقت صرف کرده است.
در این مراسم چهرههایی چون کاظم چلیپا، هدایتالله بهبودی، احمد مرادپور، فرهاد قائمیان، اکبر نبوی، محمدرضا بایرامی، رضا میرکریمی، سیدعلی میرفتاح و رضا امیرخانی حضور داشتند و هر یک به بیان دیدگاهها و خاطرات خود از مرتضی سرهنگی و کتاب تازه او پرداختند.
در ابتدای این محفل، احمد مرادپور، فیلمساز و مستندساز، درباره کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» گفت: آقا مرتضی سراغ سادهترین راه نرفته است و به دنبال اسطورهسازی یکسویه نبوده؛ بلکه تصویری چندبعدی از شهید سلیمانی ارائه داده است. این کتاب نه یک متن تبلیغاتی، بلکه یک سند پژوهشی قابل اتکاست.
وی افزود: وقتی برای ساخت سریال شهید مهدی باکری انتخاب شدم، نزدیک به چهار سال قدمبهقدم کنار محققان بودم، چون به عنوان فیلمساز همیشه دنبال ماده خامی هستم که ریشه در حقیقت داشته باشد. روایتی که صرفاً بازگویی خاطره و هیجان نباشد، بلکه بتوان با خلق یک کاراکتر چندلایه، مخاطب را درگیر کرد؛ کاراکتری که احساس داشته باشد، عواطف و دلبستگیهای انسانیاش دیده شود، ترس و رنجش روایت شود.
مرادپور با تأکید بر اهمیت نگاه سرهنگی به نگارش تاریخ گفت: «تلاش آقا مرتضی نشان داد روایت وفادارانه تاریخ الزاماً به معنای کار خشک و مقرراتی نیست؛ بلکه میتواند با حساسیت شاعرانه و دقت هنرمندانه همراه شود. به نظر من، این کتاب گامی بزرگ در جهت شفافتر و عینیتر کردن حافظه جمعی ما از یک قهرمان معاصر است.»
این مستندساز ادامه داد: «واقعیت این است که من پژوهشگر نیستم، اما ارزش کتاب "قاسم" را در این میدانم که زمینهای برای مطالعه تطبیقی فراهم میکند. محقق میتواند شهید سلیمانی را نهفقط در چهارچوب فرماندهی جنگهای منطقهای، بلکه به عنوان انسانی برآمده از شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر بررسی کند.
مرادپور تأکید کرد: این نگاه پژوهشی روایت تاریخی را از سطح وقایع به عمق انسانشناسی برده است. آقا مرتضی نشان داد که پژوهش تاریخی اگر با صداقت و دقت همراه باشد، میتواند به متنی بینجامد که نسل امروز را آگاهتر کند.
ادامه دارد...
