به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند چگینی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان که با حضور فرماندار رودبار، اعضای شورای تأمین و رؤسای ادارات برگزار شد، هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و گفت: این ایام تنها یک مقطع تاریخی نیست بلکه گنجینه‌ای غنی از فرهنگ ایثار، فداکاری، ولایتمداری و عزت‌طلبی معرفی کرد که چراغ راه نسل‌های آینده است.

وی با تبریک این هفته فرخنده، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور ایام حماسه و ایثار، غیرت و مقاومت ملت قهرمان ایران است؛ ملتی که در آزمونی سخت و نابرابر با توکل به خدا، تبعیت از ولایت و تکیه بر وحدت، دشمن متجاوز را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.

گودرزوند چگینی افزود: این هفته فرصتی مغتنم برای تجلیل از مقام شامخ شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معزز آنان است؛ کسانی که با ایستادگی و از خودگذشتگی، امنیت و آرامش امروز ما را رقم زدند.

وی دفاع مقدس را نه صرفاً جنگی هشت‌ساله بلکه قله‌ای از عزت، شرف و ایمان ملت ایران دانست و گفت: با خون شهیدان و ایثار رزمندگان، الگویی بی‌بدیل برای نسل‌های آینده رقم خورده است.